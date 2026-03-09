2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽火熱進行中，然而韓國隊在接連敗給日本與台灣後，晉級之路已亮起紅燈。韓國媒體《OSEN》在今（9）日的報導中，將矛頭直指效力於休士頓太空人隊的韓裔美籍內野手惠特科姆（Shay Whitcomb），痛批他從「英雄變逆賊」。
首戰雙響砲就是巔峰 對日台關鍵戰打擊熄火
惠特科姆去年在3A狂轟25發全壘打，本屆首度接受徵召為韓國隊出征。在小組賽首戰對陣捷克時，他單場揮出雙響砲、貢獻3分打點，一度被韓國球迷視為救世主。
然而，隨著對手實力增強，惠特科姆的打擊徹底陷入低潮。7日對戰日本隊時，他4打數掛零且苦吞2次三振；昨日交手台灣，他依舊3打數無安打。在日、台兩場攸關晉級的關鍵戰中，他合計7個打數沒有任何安打產出，韓國媒體對此毫不留情地提出質疑：「為什麼為祖國效力的英雄，會瞬間轉變為逆賊？」
守備誤判送走勝利 延長賽「傳三壘」決策遭砲轟
除了打擊熄火，《OSEN》更點出惠特科姆在8日台韓大戰延長賽中的致命守備失誤。10局下半雙方戰平，中華隊在無人出局、二壘有人的情況下發動短打祭出犧牲觸擊。當時負責防守一壘的惠特科姆接到球後，選擇冒險傳向三壘試圖封殺跑者，結果三壘判決安全上壘。
隨後中華隊成功的強迫取分拿下超前分，韓國隊最終以4：5飲恨。報導重砲批評惠特科姆：「守備判斷過於急躁且欠缺考慮，直接提供了敗戰的契機。」
重演艾德曼悲劇？韓國媒體對韓裔球員標準嚴苛
惠特科姆此次遭遇的輿論壓力，不禁讓人想起上屆經典賽的韓裔球星艾德曼（Tommy Edman）。當時效力於大聯盟的艾德曼也因小組賽表現不如預期，當時打擊率僅.182，遭到多家韓國媒體惡評為「毫無作用」、「令人失望」。
目前韓國隊戰績1勝2敗，若今晚7點在東京巨蛋對戰澳洲再次失利，韓國將面臨連續四屆在經典賽首輪出局的慘況。惠特科姆能否在今晚的生死戰中戴罪立功，或是持續被韓媒釘在「戰犯」名單上，全看今晚最關鍵的一戰。
