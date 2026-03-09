我是廣告 請繼續往下閱讀

▲在已進行的三場比賽中，韓國隊共被擊出8支全壘打，位居參賽20國之首。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.08）

▲澳洲陣中擁有多位重砲，包括2024年MLB選秀狀元巴札納（Travis Bazzana），以及即將加入KBO蔚山鯨魚隊的亞力克斯霍爾（Alex Hall，本屆已2轟）。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）預賽C組進入最終決戰，今（9）日晚間7點舉行的韓澳大戰將直接決定前往美國邁阿密的8強門票誰屬。根據最新賽事數據統計，這場比賽極可能演變成一場「全壘打大戰」，因為韓國隊目前是本屆賽會的「被全壘打最多的球隊」，而澳洲隊的得分手段則高度依賴全壘打，兩隊的長打對決將成為勝負關鍵。韓國隊目前在預賽1勝2敗，最令人矚目的數據是投手群的挨轟率。在已進行的三場比賽中，韓國隊共被擊出8支全壘打，位居參賽20國之首。首戰對捷克被瓦夫拉（Matej Vavra）轟出3分砲。次戰對日本慘遭4轟洗禮，包含大谷翔平、吉田正尚及鈴木誠也（2轟）的MLB級砲火。三戰對台灣被張育成、鄭宗哲與費爾柴德（Stuart Fairchild）各擊出一發全壘打。相較之下，同樣在東京巨蛋出賽的台灣僅挨4轟，日本3轟，澳洲更只有被打1轟。韓國隊場均被轟2.67次的頻率，對於需要「開大分」才能晉級的我國來說是利多。澳洲隊本屆賽事雖然總得分11分不算驚人，但得分效率極高，其中竟然有9分是透過全壘打取得。目前澳洲隊累積6支全壘打，與韓國、日本並列賽會第2多（僅次於多明尼加的7轟）。澳洲陣中擁有多位重砲，包括2024年MLB選秀狀元巴札納（Travis Bazzana），以及即將加入KBO蔚山鯨魚隊的亞力克斯霍爾（Alex Hall，本屆已2轟）。這顯示澳洲隊具備「一棒定江山」的能力，對於中華隊來說也是好事。對於已經完賽的中華隊而言，最有利的劇本是一場「打擊大戰」。中華隊若要以分組第2奇蹟晉級，必須滿足以下條件：韓國得分達8分(含)以上，澳洲得分達3分(含)以上。