NBA西區強強對決今（9）日在聖安東尼奧上演，由近期勢不可擋的馬刺隊坐鎮主場迎接休士頓火箭。馬刺一哥文班亞馬（Victor Wembanyama）展現絕對的統治力，攻防兩端徹底壓制火箭全明星中鋒申京（Alperen Sengun），加上馬刺外線火力全開，最終以145：120輕取火箭，奪下四連勝；火箭則在輸球後戰績跌至西區第四。本場比賽最受關注的莫過於兩大新生代長人的對決，但過程卻呈現一面倒。文班亞馬全場僅出賽13投9中，極高效率砍下29分、8籃板、2助攻、2抄截及4阻攻的全能數據。反觀申京在文班亞馬防守的極大壓力下，申京在前兩節僅有8分進賬，全場正負值-28更是全隊墊底。在文班亞馬吸引大量防守壓力下，馬刺後衛群開始發威。新秀卡斯爾（Stephon Castle）砍下23分，福克斯（De'Aaron Fox）則穩定扮演穿針引線的角色，繳出20分、10助攻的雙十成績單，帶領馬刺在第三節轟下41分的恐怖高潮，一度領高達25分以上，徹底擊潰火箭防線。火箭隊在透過交易得到杜蘭特（Kevin Durant）後目標直指冠軍，但球隊近期的整體表現起伏不定。杜蘭特今日依舊維持水準，12投7中貢獻23分、5籃板、4助攻，無奈球隊整體防守形同虛設，讓馬刺全場以超過5成的命中率帶走比賽。雖然火箭阿門（Amen Thompson）同樣貢獻23分，謝潑德（Reed Sheppard）也有17分演出，但面對馬刺多點開花的攻勢，火箭始終無法有效縮小分差，末節甚至出現進攻斷層，只能眼睜睜看著排名被明尼蘇達灰狼反超。聖安東尼奧馬刺至今仍穩居西區第二無疑是本賽季最大的驚喜，在過去16場比賽中狂拿15勝，目前以46勝17敗緊追衛冕軍雷霆。球隊在福克斯與文班亞馬的內外組合搭配下，展現爭冠等級的競爭力。馬刺將獲得一天的休兵日，接下來將在主場迎接完全體的波士頓塞爾提克。面對剛橫掃騎士、且塔圖姆（Jayson Tatum）狀態正佳的綠衫軍，這場跨分區的頂尖對決將成為馬刺檢驗純度的最強試金石。