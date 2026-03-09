我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人隊今（9）日以110：97輕取紐約尼克，在當家球星勒布朗詹姆斯（LeBron James）缺陣的情況下，盧卡唐西奇（Luka Doncic）砍下35分、里夫斯（Austin Reaves）貢獻25分，聯手帶隊取勝。賽後美媒分享的一組數據卻讓這位歷史級巨星顯得極為尷尬：數據顯示，本季湖人面對勝率超過6成的頂尖強隊時，詹姆斯在場與否，球隊表現判若兩隊。根據數據媒體《StatMuse》與記者Andy Bailey的統計，本季湖人對陣東西部排名前四的頂尖強隊時，戰績為4勝11負。令人震驚的是：詹姆斯出戰時： 湖人戰績為 0 勝 7 負。詹姆斯缺陣時： 湖人戰績為 4 勝 4 負。更具體地說，湖人本季對陣勝率達6成以上的球隊僅取得4勝12負，而這4場勝利中，詹姆斯全部沒有上場。這組數據引發外界質疑，正處於職業生涯末年的詹姆斯，在面對高強度對手時是否已從「助力」轉為「副作用」。數據進一步揭露，唐西奇在詹姆斯不在場時表現更為致命。當詹姆斯下場後，唐西奇每75回合的數據從27.5分、8.1助攻飆升至38.2分、9.2助攻，真實命中率也從59.1%提升至63.0%，淨效率值更是從負值轉為大幅正成長（+6.9）。此外，當唐西奇與里夫斯搭檔且詹姆斯不在場時，湖人每百回合淨勝對手+9.7分。本季在「唐里連線」出戰且詹姆斯缺席的情況下，湖人取得9勝2負的傲人戰績，勝率高達81.9%。報導指出，湖人管理層正在研究當年獨行俠圍繞唐西奇建隊並闖進總決賽的成功模式，意圖將唐西奇與里夫斯的組合打造為球隊長期核心。在這種戰略背景下，詹姆斯在場上的空間擠壓與戰術稀釋顯得日益突兀。目前聯盟盛傳，詹姆斯季後離開洛杉磯已成定局。儘管他仍保持不錯的狀態，但為了讓唐西奇真正接管球隊並以爭冠為目標，湖人可能不得不與這位傳奇球星分道揚鑣。目前，詹姆斯回歸克里夫蘭騎士隊的呼聲最高，若能回到家鄉加盟東部強權，對尋求生涯末年再奪冠的詹姆斯而言，或許是更好的歸宿。