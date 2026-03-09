我是廣告 請繼續往下閱讀

▲S媽雙手合十看著大S的雕像，相當思念女兒。（圖／黃春梅臉書）

▲大S的兒女目前跟著汪小菲（右）、馬筱梅（左）夫妻生活。（圖／小紅書＠菲常莓好）

女星大S（徐熙媛）去年2月過世，昨（8）日S媽（黃春梅）到金寶山墓園去看大S的紀念雕像，和她聊天、傾吐思念。S媽坦言，自己上山後天氣就變得淒風苦雨，她的內心也苦不堪言，S媽更表示女婿具俊曄生病了，但還是會按時做早餐送到山上跟大S一起吃，讓她很感謝女婿的付出，並向大S承諾自己也會照顧好孫子們，「我會盯著孩子健康平安成長的，愛妳」。S媽昨日晚間在臉書發文，貼出一張她站在大S雕像旁、雙手合十的照片。S媽對女兒吐露心聲：「」。接著S媽也向大S報告女婿具俊曄的近況，「」，S媽也表示她會好好盯著大S的兩名子女，看他們平安、健康成長，讓女兒不用掛心。不過事實上，大S的子女目前跟著前夫汪小菲同住，也已轉去北京念書，與S家的相處減少。日前大S紀念雕像揭幕儀式上，子女也未現身；S媽若想看孫子，應該只能透過視訊、電話方式聯繫，無法經常見面。至於大S的遺產分配進度，據《鏡週刊》報導，雖然具俊曄與S媽各自請了不同律師團隊處理繼承問題，但兩人的目標一致，都是想確保這筆錢能留給小孩長大使用，不落入汪小菲口袋，所以雙方並未像外傳的那樣意見不合，反而一直都很團結。