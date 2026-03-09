女星大S（徐熙媛）去年2月過世，昨（8）日S媽（黃春梅）到金寶山墓園去看大S的紀念雕像，和她聊天、傾吐思念。S媽坦言，自己上山後天氣就變得淒風苦雨，她的內心也苦不堪言，S媽更表示女婿具俊曄生病了，但還是會按時做早餐送到山上跟大S一起吃，讓她很感謝女婿的付出，並向大S承諾自己也會照顧好孫子們，「我會盯著孩子健康平安成長的，愛妳」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
S媽赴金寶山探望大S　透露具俊曄感冒了

S媽昨日晚間在臉書發文，貼出一張她站在大S雕像旁、雙手合十的照片。S媽對女兒吐露心聲：「親愛的寶貝，台北天氣不錯，媽媽來金寶山看妳，一上山卻一片淒風苦雨，媽媽心中也苦不堪言！幸而有很多愛妳的粉絲依然來送花、看妳」。

接著S媽也向大S報告女婿具俊曄的近況，「阿德（韓文的兒子）感冒了，一樣按時做早餐陪妳吃、我很感謝他」，S媽也表示她會好好盯著大S的兩名子女，看他們平安、健康成長，讓女兒不用掛心。

▲S媽雙手合十看著大S的雕像，相當思念女兒。（圖／黃春梅臉書）
▲S媽雙手合十看著大S的雕像，相當思念女兒。（圖／黃春梅臉書）
大S兒女跟汪小菲生活　遺產規劃曝光

不過事實上，大S的子女目前跟著前夫汪小菲同住，也已轉去北京念書，與S家的相處減少。日前大S紀念雕像揭幕儀式上，子女也未現身；S媽若想看孫子，應該只能透過視訊、電話方式聯繫，無法經常見面。

至於大S的遺產分配進度，據《鏡週刊》報導，雖然具俊曄與S媽各自請了不同律師團隊處理繼承問題，但兩人的目標一致，都是想確保這筆錢能留給小孩長大使用，不落入汪小菲口袋，所以雙方並未像外傳的那樣意見不合，反而一直都很團結。

▲大S的兒女目前跟著汪小菲（右）、馬筱梅（左）夫妻生活。（圖／小紅書＠菲常莓好）
▲大S的兒女目前跟著汪小菲（右）、馬筱梅（左）夫妻生活。（圖／小紅書＠菲常莓好）



Makiyo與七仙女友誼破裂？未出席大S雕像揭幕儀式　竟是因沒受邀
大S女兒幫同父異母弟弟挑禮物！隨汪小菲逛街　被讚最懂事星二代
大S年收8000萬不會理財！生前靠媽媽零用錢生活：卡費房貸全代繳
 

更多「大S病逝」相關新聞。

相關新聞

對大S遺產安排達成共識！具俊曄、S媽破不合傳聞　要把錢留給小孩

爭大S 10億遺產防著具俊曄？許常德公開S媽真面目：星媽中的典範

詹雅雯奔金寶山看大S！跪地痛哭曝光她生前鼓勵：我們還會再相遇

大S塵封18年美照突曝光！遭質疑未經家人同意　怒轟：吃人血饅頭