▲短今出席內衣品牌活動，好身材也不隱藏。（圖／記者吳翊緁攝）

▲短今在內衣宣傳畫面挑戰「出道以來最大尺度」，表示拍攝前緊張但拍攝過程不會感到害羞。（圖／記者吳翊緁攝）

身材姣好的啦啦隊女神短今（胡馨儀），和EASY SHOP繼續合作，挑戰出道以來最大尺度，宣傳畫面中內衣解封、頂級身材大放送，她卻表示不會害羞，也沒有事先向媽媽報備。34歲的她目前重心放在工作上，媽媽也不再憂慮她的終身大事，卻透露閨密介紹的10多個男生，碰面之後都被她打槍，還沒遇到感覺對的，她也開出身高180公分的條件，她自己就有173公分，還是希望男友能高她一些。短今34E、25、35的三圍，加上逆天長腿，被譽為「極品大隻馬」，內衣宣傳畫面中澈底展現傲人條件，而且性感又不失甜美、健康的感覺，雖然要拍攝前會緊張，但有攝影師的專業指導，反倒不會害羞。她平常不但有認真保養自己的胸部，也很注重健康檢查，會定期去做，所有指數都沒有紅字。她感情空窗許久，閨密也會幫忙介紹對象，不過卻還沒碰到180公分、聊得來的男性，都先通通打槍。對此短今有點無奈：「她們只要是沒有另一半的男生，都會安排給我。」似乎是「亂槍打鳥」。除了身高算是有明確的條件外，她自己對於年齡沒有太嚴格設定，被問到如果是20歲的男生，她覺得對方若想法成熟，也不是不能嘗試，要是比她大20歲，只要能談得來、感覺不錯，也不會排斥，像球星李振昌那樣靦腆、害羞又顧家的類型就不錯，但她目前還是更希望做好演藝工作和皮拉提斯教室的副業。今年春節期間，短今到媽媽的餐廳裡幫忙，每天洗碗10個小時，儘管不輕鬆，還是大大提振了營業狀況，媽媽很滿意，她也覺得很開心，可是不免哀嘆：「洗碗槽有點低，腰會痛。」她身為2026世界棒球經典賽（WBC）的官方應援團CT AMAZE一員，就算沒被選派到東京現場為中華隊加油，也都參與了在台灣的應援活動，表示有很多時刻都被感動到很想哭，接下來會有計畫帶爸媽到韓國玩個幾天，好好休假。