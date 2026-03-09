NBA克里夫蘭騎士客場挑戰東區龍頭波士頓塞爾提克，儘管騎士隊在季中交易截止日前大動作換來「大鬍子」哈登（James Harden）、K.艾利斯（Keon Ellis）及丹尼斯.薛羅德（Dennis Schroder）等好手組成全新陣容，但面對宿敵塞爾提克隊依舊束手無策。騎士隊開賽便陷入苦戰，半場結束時以36：56落後達20分，雖在下半場一度縮小分差，最終仍以98：109落後兩位數分差吞敗。此役過後，騎士隊本季NBA美國職籃（National Basketball Association）對戰塞爾提克已慘遭三連敗。
哈登手感冰冷且防守端消極惹議
作為球隊交易後的核心，哈登此役表現令人失望，全場投籃命中率僅37.5%，正負值（Plus-Minus）為全隊先發最低的-12。除了進攻端未能發揮影響力，哈登在防守端的被動態度更成為賽後焦點。
在身高優於原控衛D.葛蘭德（Darius Garland）的情況下，外界原期待哈登能提升後場防守韌性，但他在比賽中頻繁成為被鎖定單打的漏洞，且全場竟然沒有發生任何一次犯規。這被視為防守積極度不足的警訊，在進攻當機時，哈登未能善用6次犯規額度對抗對手，其「軟綿綿」的防守表現備受輿論詬病。
綠衫軍J.塔圖姆傷癒回歸展現統治力
塞爾提克隊方面，明星前鋒J.塔圖姆（Jayson Tatum）因阿基里斯腱傷勢缺陣後，本場僅是復出後的第二場賽事，他高效攻下20分，帶領全隊5人得分達15分以上，展現極其均衡的團隊戰力。
爾提克隊在進攻端的流暢度與騎士隊形成強烈對比，全隊穩定的外線投射讓騎士隊即便防守努力，也難以填補進攻端的巨大天平失衡。騎士隊此役團隊三分命中率僅29%，罰球命中率更只有低迷的71%，種種數據顯示這支「新騎士」仍處於艱難的磨合期。
少了禁區門神J.艾倫騎士難以翻身
分析指出，騎士隊若要在季後賽威脅塞爾提克，明星中鋒J.艾倫（Jarrett Allen）的健康至關重要。本季騎士兩次輸給綠衫軍時，艾倫都剛好缺陣，導致球隊在籃下失去防守威懾力。
艾倫與哈登的擋拆配合原被視為騎士隊的進攻利器，但在缺乏禁區守護神的情況下，騎士隊不僅防守降級，進攻也少了內線支點。對於志在爭冠的騎士球團而言，如何整合哈登的防守態度並確保艾倫健康歸隊，將是接下來衝刺季後賽排名的關鍵挑戰。
