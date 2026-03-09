2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）陷入苦戰，除了戰績不佳，現在連投手「球速」也落後於他國。根據大聯盟官方進階數據網站「Baseball Savant（Statcast）」的最新分析，韓國隊投手的直球平均球速在參賽20個國家中僅排在第17位，等同於倒數第4，這也引發了韓媒與球迷對於「韓國投手球速落後世界」的質疑。
數據會說話：韓、日、台三國差距肉眼可見
分析報告顯示，韓國投手在前三場比賽中的四縫線直球平均時速僅91.1英里（約146.6 公里）。這個數據在20個參賽國中排名第17，僅領先巴西（91英里）、澳洲（89.9英里）與捷克（85.9英里）。
更令韓媒沮喪的是與鄰近死敵的對比：日本隊在大谷翔平尚未登板投球的情況下，平均球速仍高達94.5英里（約152公里），高居大會第5，展現驚人的投手深度。中華隊平均球速為93.1英里（約149.8公里），排名第12。
多明尼加憑藉一眾火球男，以平均 96.9 英里（約155.9 公里）奪冠；美國隊則以96英里排名第 3。數據顯示，韓國投手的平均球速與台灣相差約3.2公里，與日本相比落後幅度更達5.4公里，國際競爭力的落差已是不爭的事實。
球速慢是挨轟主因？本屆被打8發全壘打
韓媒《Star News》指出，球速的劣勢直接反映在「被全壘打」的慘痛數據上。韓國隊目前累積8支被全壘打，是本屆賽事20國中最多的。現代棒球數據指出，球速越低，打者掌握「紅中球」的機率與擊球噴射距離通常呈正比。
雖然數據也顯示，韓國投手的直球平均轉速（2290 RPM）排名第8，優於台灣（2264 RPM，第12），但在球速無法壓制的情況下，球威明顯不足，導致球一旦進壘位置稍有偏差，就成為對手巨砲的祭品。
韓媒痛定思痛 實力差距不再是藉口
隨著韓國隊在重要關頭頻頻因挨轟而輸球，國內輿論開始檢討KBO聯賽是否過度保護本土投手，導致投手球速發展停滯不前。報導感嘆，當世界各國投手不斷進化、飆破150公里已成常態時，韓國棒球若仍停留在145公里左右的水平，未來在國際賽場上的路將會越走越窄。
