世界棒球經典賽（WBC）的魅力，連當今大聯盟最強左投也難以抗拒。底特律老虎隊的塞揚強投史庫柏（Tarik Skubal）原本計畫在預賽對陣英國隊先發後，便離隊返回春訓基地備戰例行賽。然而，在感受過WBC滿座主場與沸騰的國家榮譽感後，史庫柏的內心產生了劇烈動搖。史庫柏在首輪對陣英國隊的比賽中掛帥先發，雖然比賽中曾出現被首局首打席全壘打的插曲，但現場熱烈的氛圍深深觸動了這位左投。他在賽後坦言：「我想再次為這支球隊投球。」這位現役最佳左投表示，披上美國隊戰袍在滿座觀眾面前投球，這種純粹熱愛棒球、像「小孩子遊戲」般的快樂，遠遠超出了他最初的預期。「我為自己是美國人感到自豪，我也非常享受比賽的樂趣，這讓我覺得很難就這樣離開隊友。」史庫柏感性地說。儘管求戰心切，但史庫柏面臨著職業生涯的現實考量。今年將是他的合約年，這對他未來的大合約至關重要。老虎隊總教練辛奇（A.J. Hinch）對此表示理解：「史庫柏深受這次經歷影響，對於一位想要全力以赴的球員來說，這是一個極其艱難的決定。」球團方面解釋，關於史庫柏是否繼續留在國家隊參加後續複賽，還需要與經紀人、家人以及老虎隊管理層進行深度商榷。史庫柏坦承自己目前處於激動的情緒中，希望避免在心理狀態不穩定的情況下倉促決定，「我們拭目以待吧，未來幾天會有答案。」過去常有聲音批評WBC會影響大聯盟球星的例行賽準備，但史庫柏的案例再次證明了國家對抗賽的張力是春訓熱身賽無法比擬的。一旦頂尖球星置身於那種「非贏不可」的氛圍中，職業球員渴望競爭的天性便會戰勝商業考量。如果史庫柏最終決定留隊，對志在衝擊衛冕軍日本武士隊的美國隊無疑是注入一劑強心針。