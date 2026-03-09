我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓國棒球界人士接受日媒採訪時評價道：「金慧成是一個溫柔又誠實的青年，韓國民眾對他的那種信賴感，跟日本球迷對大谷翔平的感情非常相似。」（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.07）

韓國隊昨（8）日在東京巨蛋與中華隊鏖戰至延長賽，最終以4：5惜敗，吞下分組賽二連敗，晉級形勢岌岌可危。賽後，韓國強打金慧成被捕捉到癱坐在休息區，低頭流下心碎的淚水，這一幕不僅成為韓國社群的焦點，連日本媒體也高度關注，甚至有韓國棒球界人士將他與洛杉磯道奇隊友大谷翔平相比，稱讚他驚人的自我管理。作為韓國隊陣中的大聯盟球星之一，金慧成在對陣中華隊的比賽中展現出強烈的求勝慾望。在延長賽「突破僵局制」苦戰後吞敗，金慧成難掩挫折，在眾目睽睽下崩潰落淚。這段充滿責任感的真實流露，在韓國國內引發巨大迴響，球迷紛紛留言表示：「看到他哭，心都碎了」、「這就是對勝利的渴望」。昨日賽後金慧成接受日媒《Full-Count》時說：「我沒能發揮出全部實力。如果最後能再多打一支安打，就能延續好的氣勢。這是最令人遺憾的地方。每支球隊都會做好充分的準備。我們也不例外，但很遺憾結果不如人意。大家都狀態很好。現在，我只能盡自己最大的努力了。」日本媒體《東京體育》今日特別撰文介紹這位正與大谷翔平一同在道奇隊奮戰的球員。報導指出，金慧成在韓國職棒圈內以「鐵律般的自我管理」聞名。他平時完全不碰碳酸飲料，即便在與大聯盟球星或高層人士聚餐的重要場合，他也絕對不沾一滴酒，意志力非常堅定。韓國棒球界人士接受日媒採訪時評價道：「金慧成是一個溫柔又誠實的青年，韓國民眾對他的那種信賴感，跟日本球迷對大谷翔平的感情非常相似。」這種為了棒球徹底屏除誘惑的特質，確實與大谷翔平如出一轍。《東京體育》最後也評論說道，支持這兩位球星在場上發光的，不單純只是天賦，更多的是那份對棒球的熱愛與驚人的自我管理。金慧成在敗給中華隊後流下的淚水，就被視為他對棒球這項運動追求卓越的最好證明。隨著韓國隊即將迎來對陣澳洲的生死戰，金慧成能否將這份不甘心轉化為動力，率領球隊在東京巨蛋上演最後的反擊，台韓球迷都很關注。