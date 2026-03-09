我是廣告 請繼續往下閱讀

儘管日本武士隊（侍Japan）以小組第一的姿態昂首晉級複賽，但昨日對陣澳洲的一場險勝，卻讓日本媒體與評論家們集體陷入冷靜思考。在看似順遂的晉級路上，球場上發生的幾次「意想不到」的失誤與主力低迷，正為接下來的八強單淘汰賽敲響警鐘。比賽來到四局下半，場上發生了令全場屏息的一幕。當時雙方0：0平手，兩出局一二壘有人，九棒若月健矢選到保送攻佔滿壘。看台上的歡呼聲震耳欲聾，因為當今世界最強打者大谷翔平正緩緩走向打擊區。當時坐在記者席的《The Athletic》記者布魯姆（Sam Blum）正在討論：「對澳洲來說，保送大谷或許損失最小。」然而，就在這緊張的2好1壞時，不可思議的事情發生了——二壘跑壘員牧秀悟（Maki Shugo）因過於專注得分，回壘稍慢被澳洲捕手帕金斯（Robbie Perkins）敏銳抓到並觸殺出局。這一幕讓場邊的大谷翔平瞬間失去打擊機會，日本隊休息區雖提出重播挑戰，卻因超時15秒失格。社群媒體瞬間炸鍋：「為什麼在大谷打擊的時候出局？」牧秀悟賽後懊悔表示：「我太想得分了，如果這場輸了，我真的抬不起頭來。」除了跑壘失誤，去年效力軟銀表現優異的近藤健介（Kensuke Kondo）正深陷低迷。本場比賽他擔任第三棒，卻在關鍵時刻擊出二壘滾地球出局。統計顯示，近藤在三場比賽的12個打席中沒有敲出任何一次安打，且多次擊出毫無威脅的內野高飛球或被三振。近藤曾在自己的YouTube頻道談到上一屆村上宗隆的掙扎，並稱「低潮總會發生，關鍵是什麼時候發生」。沒想到這份預言竟印證在自己身上。雖然近藤堅信短期賽只要一場精彩表現就能彌補，但主教練井端弘和在第八局滿壘時果斷換下近藤，改由佐藤輝明代打並擊出安打，顯示教練團對於「等待近藤覺醒」的耐心正在流失。日本隊最終能反超比分，多少帶有運氣成分。第七局近藤擊出內野滾球時，靠著澳洲游擊手戴爾（Jarryd. Dale）的傳球失誤才免於被雙殺，而日本隊也藉此機會。吉田正尚隨後擊出逆轉兩分砲。雖然牧秀悟在賽前喊話：「就算犯錯也要向前看，我們互相扶持。」但日本媒體指出，進入單場淘汰制的複賽後，這種「在大谷打擊時出局」或「核心打線熄火」的容錯率將趨近於零。井端監督在關鍵時刻換下近藤的冷酷調度，已釋放出明確信號：武士隊不再等待狀態不佳的球員，即便是明星球員也一樣。