▲陳土豆（左）推出的〈Ms.Potato〉太洗腦，安心亞（右）居然也跟著跳。（圖／安心亞IG@xinya_an、陳土豆IG@bostickchen）

▲安心亞的模仿影片掀起熱議，就連陳土豆本人都去留言。（圖／安心亞IG@xinya_an）

▲陳土豆在網路上人氣超高，IG隨便一支影片就有207萬人次瀏覽。（圖／陳土豆IG@bostickchen）

抖音有140萬人追蹤的廣東網紅陳土豆推出的洗腦神曲〈Ms.Potato〉你聽過了嗎？女星安心亞不僅聽過，就連舞蹈也學會了，粉絲更忍不住大讚安心亞超活網，各種潮流時事、網路熱梗都知道，簡直就是站在第一線的鄉民女神。安心亞日前在IG上傳陳土豆單曲〈Ms.Potato〉的Cover影片，笑喊：「大家敲碗的來囉～」只見安心亞隨著音樂起舞，動作與陳土豆神同步，搞怪表情細節也超到位，還不忘邊跳邊對嘴，就連最後的喘氣部分也有模仿，讓粉絲看了全笑翻。網友也紛紛幽默留言，「叫你模仿，沒人叫你超越啊」、「笑死，連睜大眼嘟嘴都有學到」、「整個比陳土豆還要土豆欸」、「不可能完全把陳土豆的表情消化成安心亞版本」、「她是我目前看到唯一還原度200%的」、「從來只有看過陳土豆模仿，沒有看過其他人模仿陳土豆」、「這是我沒想到的」、「最後一定要這樣喘！愛死」。還有粉絲調侃安心亞網路用太多，開玩笑勸她：「沒事做就開演唱會好嗎？不要再上網了」。另外，，並附上一個拍手的符號，對她表達認可。而陳土豆不僅經營抖音，也開設IG帳號，粉絲追蹤數同樣驚人，高達75萬，可見她不論在中國或台灣都擁有極高人氣，堪稱新一代網路紅人。