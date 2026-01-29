我是廣告 請繼續往下閱讀

▲安心亞親自感謝網友的支持。（圖／安心亞Threads）

女星安心亞近日演出電影《陽光女子合唱團》，在監獄中的動人故事看哭許多買票進場的觀眾，因此讓她身價再次飆漲。日前她受邀在公司尾牙上表演，漂亮的外型讓網友直呼：「神似BLACKPINK Rosé」，為此她本人也親自到留言區致謝，「謝謝大家對更生人的愛。」一名網友在Threads發文寫下：「第一次看到實體的安心亞，好幾秒以為是Rosé有人懂嗎」，同時曬出安心亞在尾牙舞台上熱舞的影片，棕色長髮、露腰套裝讓許多網友聯想到Rosé剛出道的棕髮時期，「好像回到 as if it's your last的rosé」、「早期的Rosé」、「好漂亮，超正」、「本人真的超漂亮。」為此安心亞本人也出現在貼文留言區，以《陽光女子合唱團》中女囚犯阿蘭的視角回應「謝謝大家對更生人的愛❤️」，笑瘋許多網友，紛紛表示「原來阿蘭出獄後去當唱跳歌手了。」台灣國片《陽光女子合唱團》上映後口碑持續發酵，票房累積已正式突破3億元，成為近年台片市場中相當亮眼的存在，不同於短期衝高型作品，本片憑藉觀眾口耳相傳的推薦效應，走出一條穩定且紮實的長線票房曲線，不少影迷表示「一刷不夠」、「會想帶家人再看一次」，顯示其情感後座力相當驚人，也成功擴散到平時較少進戲院的族群。而安心亞在電影《陽光女子合唱團》中飾演因走私毒品入獄的酒店小姐「阿蘭」，個性三八又有正義感，她從小在育幼院長大，也沒有家人，唯一會和她書信往來的，只有替她辯護的帥律師「麥可（蕭子墨 飾）」，精彩動人的感情線讓許多觀眾全哭爆。