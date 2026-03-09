我是廣告 請繼續往下閱讀

國家 戰績 剩餘對手 多明尼加 2勝0敗 以色列、委內瑞拉 委內瑞拉 2勝0敗 尼加拉瓜、多明尼加 以色列 1勝1敗 多明尼加、荷蘭 荷蘭 1勝2敗 以色列 尼加拉瓜 0勝3敗 委內瑞拉





2026 年世界棒球經典賽（WBC）D組預賽在邁阿密激戰正酣。被譽為「死亡之組」的本組，目前呈現出強弱懸殊的兩極化走勢。傳統勁旅展現強大統治力，均取得2勝0敗的完美開局；而曾連續兩屆闖進四強在今（9）日慘遭多明尼加扣倒後，目前以1勝2敗的戰績徘徊在淘汰邊緣。多明尼加本屆打線星光熠熠，在前兩戰分別對陣尼加拉瓜與以色列時，靠著豪華的「大聯盟級」長程砲火輕鬆取勝，展現出奪冠大熱門的氣勢。與此同時，委內瑞拉在王牌投手群的穩定發揮下，同樣保持不敗金身。兩隊目前領先優勢明顯，若無意外，台灣時間，並在複賽中獲得更有利的對陣位置。目前排名第三的，雖然在對陣尼加拉瓜時遭遇苦戰，但憑藉著堅韌的守備與關鍵適時安打，以5比0帶走勝利，仍保有一線晉級生機。以色列後續將面對實力強大的多明尼加，若能爆冷取勝，並在與荷蘭的對決中打出好表現，將有可能成為D組的攪局者。反觀，在今日關鍵戰役中因投手崩盤慘敗給多明尼加，目前戰績極其被動。即便荷蘭在最後一場比賽擊敗以色列，其晉級命運也已不掌握在自己手中，必須寄望最後有三隊互咬的機會，且在比較失分率時能有奇蹟發生。從目前的戰力與賽程來看，。D組的懸念已逐漸轉向「誰是第一」。對多明尼加而言，明日對陣荷蘭的比賽至關重要，若能提前搶下第三勝，將可確保晉級門票入袋；而尼加拉瓜在遭遇三連敗後，已確定下屆將再從資格賽打起，目前目標已轉向力拚首勝。