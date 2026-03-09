我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，日本隊以三連勝之姿強勢鎖定分組第一。然而，在全隊進攻火力全開的同時，軟體銀行鷹隊的強打近藤健介卻陷入了12打數無安打的罕見低潮。日本職棒名將大久保博元今（9）日在TBS電視台節目中揭密，認為近藤的打擊姿勢走鐘，其實是為了護送一棒大谷翔平所付出的代價。近藤健介在本屆賽事分別交手台灣、韓國與澳洲。首戰對陣台灣5打數無安打，次戰對韓國3打數掛零，昨（8）日對澳洲改扛第三棒，依舊是4打數沒有安打。對於這位連兩年奪得日職最高上壘率、打擊超級穩定的好手來說，開賽至今連12打數無安打，引發日本球迷的高度擔憂。前樂天隊監督大久保博元指出，近藤不振的關鍵點就在首戰對台灣的第一個打席。當時一棒大谷翔平敲出二壘安打上壘，二棒近藤在第二球就選擇全力拉打，雖然擊出一壘方向滾地球出局，但也成功將大谷送上三壘。「大家都在擔心近藤打不出來，但那個打席他就知道即便這樣會影響自己的節奏，也要強行拉打護送大谷。」大久保表示，職棒打者平時練的是不讓身體太早開掉，但為了執行護送大谷推進的戰術，近藤採取了與平時相反的揮棒軌跡，「這種壞習慣一旦產生，名將也會瞬間崩盤。」大久保更引用過去在西武隊奪冠的經驗，當時監督渡邊久信曾特別提醒中心打者栗山巧「不要為了推進壘上跑者勉強拉打」，就是怕破壞原本的打擊機制。大久保強調：「正是因為近藤是頂尖選手，他對教練團戰術的執行力太極致，才導致姿勢走樣。但請大家放心，他一定會調整回來的。」雖然日本隊目前順利晉級八強，但隨著對手實力增強，近藤能否找回「上壘機器」的本色，將直接影響到日本能走得多遠。