▲日本球迷認為陳傑憲（右圖）神似岡田准一，看完台韓之戰後立刻成為他的粉絲。（圖／翻攝自傑尼斯官網、記者朱永強攝）

▲▼陳傑憲儘管左手手指被觸身球砸到骨裂，8日的台韓大戰延長賽，他依然負傷上場代跑。（圖／記者葉政勳攝 、陳傑憲 (Hsien)IG@hsien_1994）

2026年世界棒球經典賽（WBC）全球熱血開打，昨（8）日的台韓大戰，台灣隊長陳傑憲在10局上負傷代跑，不負眾望奪下關鍵致勝分，讓中華隊以5：4險勝韓國，日本媒體以「傳奇」形容陳傑憲的表現，大批日本網友也因為陳傑憲激似日本男星岡田准一而被他圈粉，「根本就是岡田准一」、「我還在想V6的岡田准一為什麼會出現在中華隊？」陳傑憲昨天不顧左手食指骨裂，戴著護具賣力撲壘立功，感動全台，成為抗韓大將之一，日本《體育報知》以「簡直是傳奇！台灣帥哥隊長骨折後仍含淚堅持出賽」為標題，轉述日本網友對陳傑憲的評論，「真男人中的真男人」、「跨越國界，誰看了都覺得帥」、「陳傑憲真的太帥了，我都不知道該怎麼辦...」、「代跑的陳傑憲實在太傳奇，看得我起雞皮疙瘩」、「我好像要變成陳傑憲的粉絲了」、「那眼淚就像英雄一樣！」此外，由於陳傑憲五官神似日本元祖天團V6成員岡田准一，讓許多日本網友覺得親切，於日本Yahoo新聞留言區寫下：「傑憲長得有點像岡田准一」、「在我看來，陳傑憲就是岡田准一」、「我還在想為什麼V6的岡田准一會出現在中華隊，原來是隊長啊！不管是靈魂還是外表都帥爆了！」延長賽關鍵時刻上場代跑並跑回超前分，陳傑憲賽後受訪表示，當下接到任務只有一個想法，就是一定要把分數跑回來，他回憶自己頭部撲壘其實是本能反應，當下並沒有多想，只想幫助球隊贏球，直到比賽結束才發現其實不應該用受傷的左手去撲壘，但在那個瞬間只想完成任務。另外，陳傑憲也感性地謝謝隊友與球迷，稱自己因為手指骨裂無法正常上場，看到隊友在場上拚戰非常感動，而球迷把球場變成像台灣主場一樣的氣氛，更是給了球隊很大的力量。陳傑憲說，這場勝利證明台灣沒有放棄，希望讓大家看到「小小的台灣也有實力」，未來面對強敵也會更有信心。