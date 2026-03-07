我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳傑憲（左）曾被老婆綺綺（右）抱怨平常一點都不浪漫，但他的務實卻也是她欣賞的特質。（圖／摘自陳傑憲IG）

▲陳傑憲（右）與綺綺（左）2021年完婚，俊男美女的組合稱羨眾人。（圖／摘自綺綺IG）

▲WBC中華隊隊長陳傑憲(中）帶著手傷上場練習打擊，還敲出3轟，表示有強烈企圖心想上場，但會尊重教練團的安排。（圖／記者葉政勳攝,2026.3.7）

2026世界棒球經典賽（WBC）今（7）日進行到中華隊與捷克隊之戰，隊長陳傑憲在對澳洲時遭觸身球擊中左手食指、出現骨裂，之後對決日本隊就沒有上場，無緣和自己期盼合照的大谷翔平同場。陳傑憲「國民老公」形象深植人心，球場大喊找老婆更圈粉無數，然而他的妻子綺綺曾抱怨他不浪漫，生日時還要她自己買禮物、訂餐廳，笑稱：「求婚是唯一浪漫時刻。」陳傑憲與大谷翔平都是本次WBC的球星中，備受日本當地媒體關注的代表，日本Netflix轉播球賽時，還在他的名字下方打出介紹：長得帥又可靠的隊長，台灣網友直呼「專業」。陳傑憲曾在前年接受鄭弘儀訪問時表示，在日本和大谷是同屆生，最想和他合照，沒想到真有機會同場卻因意外沒能落實。在那場訪問中陳傑憲還被老婆揭露，生活中是個不浪漫的人，跟外界看他球場找她的模樣有落差。綺綺大嘆：「我生日的時候他叫我禮物自己買、餐廳自己訂，每次到節日的時候都有想掐死他的感覺，他對我求婚時，是唯一最浪漫的時候。」那時陳傑憲在墾丁民宿費心布置，騙她要拍民宿開箱影片，一打開門都是寫著「marry me」的氣球，他一面講著求婚詞一面掉眼淚，她也感動到邊哭邊叫他嘴巴不要抖，結果婚後卻是很務實的生活，可是仔細想想，那也才是她欣賞的特質。談到球場找老婆，陳傑憲曾解釋當時因經紀人先叫他，才會反問：「啊我老婆勒？」不是故意在球場大叫。綺綺稱當時她帶著小孩已經被指引去別的通道，要下去球場跟陳傑憲拍照，才會完全沒有聽到他在叫她，意外促成陳傑憲榮登「國民老公」的關鍵時刻。兩人是經由宮廟師兄介紹，綺綺曾是中信兄弟啦啦隊成員，一開始還被她的哥哥擋下，所幸陳傑憲私下傳訊息給她，不然就不會有現在的幸福。曾有網友好奇身高173公分的陳傑憲為何能順利交到漂亮女友，還結婚生小孩，宛如人生勝利組，馬上有人解答：「臉應該會壓過身高。」還有人表示：「帥，又有經濟能力，怎麼可能沒女友？」更有人詳解：「臉加權100%、經濟加權100%、體力加權200%。」將他的實力澈底分析，證明他成為人生勝利組，一點都不僥倖。