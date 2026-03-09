我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽進入白熱化階段，長期以來被視為「防守優於進攻」的澳洲隊（Team Australia），在本屆經典賽預賽中徹底顛覆了外界的刻板印象。靠著強大的長打火力與冷靜的選球策略，澳洲隊目前已成為C組相當難纏的對手，甚至在今日對戰南韓的關鍵生死戰前，已先聲奪人展現了爭奪複賽門票的絕對實力。本屆澳洲隊最令人驚豔的莫過於打線的「力量進化」。在前三場比賽中，澳洲隊已瘋狂敲出，長打火力位居分組前段班。澳洲打者對於失投的變化球掌握度極高，特別是在面對偏高的球路時，展現了美式強拉型打法的破壞力。雖然追求長打，但澳洲隊並未因此盲目揮棒。開路先鋒大聯盟選秀狀元巴札納（Travis Bazzana）以及重砲捕手帕金斯（Robbie Perkins）帶領的打線，在關鍵時刻的纏鬥能力，也能讓對手投手群的用球數迅速飆升。澳洲隊能與日、韓、台平起平坐，關鍵在於其教科書等級的防守。捕手帕金斯不僅具備開轟實力，他在昨日對陣日本隊時，敏銳捕捉到二壘跑壘員牧秀悟的離壘過遠並完成觸殺，這一記神來之筆不僅斷送了日本隊的大局，更證明了澳洲隊在細節上的專注，且澳洲內野群多數具備美職小聯盟或澳職（ABL）長期配合的經驗，在雙殺轉傳與補位上的節奏極其流暢，有效降低了投手的壓力。儘管表現強眼，澳洲隊仍有其短板。澳洲隊的先發投手群通常表現穩健，但當比賽進入7局後的牛棚比拼時，球速不快且球種的變化程度較為單一，容易成為領先時被追分的原因。此外，數據顯示，澳洲打線對於具備高角度速球的「強力左投」較為吃力。這正是南韓今日派出191公分左投孫周永先發的戰術核心——試圖利用高度與角度壓制澳洲的長打延伸空間。澳洲隊近年來透過澳職ABL，培養出更多具備「美式力量」與「日式細膩」混合風格的球員，加上許多旅美的小聯盟球員，他們不但在比賽節奏的掌控上與世界強權接軌，在國際賽的心理素質更是不斷提升。今日的「韓澳大戰」，澳洲隊只要能發揮其長打優勢，並將失分控制在合理範圍內，這支袋鼠軍團極有可能繼2023年後，再次創下打入複賽的驚人紀錄。