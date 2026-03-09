2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊昨（8）日以5:4險勝宿敵韓國隊，保住晉級機會，中華官方啦啦隊CT AMAZE秀秀子，今天一早公開自己全素顏的模樣，透露躺在床上滑手機看到台灣球迷的熱情，讓她忍不住哭到眼睛紅腫，「可惡的台灣人又讓我哭爆了」。
秀秀子素顏躺床滑手機 看見球迷熱情又掉淚
今天早上，秀秀子在IG上傳一則限時動態，內容為她完全沒有上妝、睡眼惺忪的自拍照片，秀秀子表示，原本打算睡到中午，沒想到，只是滑個手機，看見中華隊的賽後訪談、贏球回顧影片，以及「即使不在東京的你們（指球迷），熱血吶喊也如同在巨蛋的我們」，讓她哭到不能自已，眼睛都哭腫。
秀秀子感動地轉述看到的一句話，「世界看見台灣，小小的島嶼也能是一座大山。」另一則動態則是她睡醒後，與隊友Jessy等人去吃壽喜燒的合照，把握在東京的最後時光。
隊員晉升啦啦隊隊長 宅女秀秀子多才多藝
31歲秀秀子（本名王永秀）2019年加入富邦悍將啦啦隊（Fubon Angels），從最初只打算待三年的目標，因為疫情延宕後堅持留下，最終從普通隊員晉升為啦啦隊隊長，她不僅在球場上以熱情的舞蹈和甜美笑容成為「三本柱」之一，更在場下展現截然不同的「宅女」一面，透露平時熱衷於動漫、繪畫及愛看懸疑紀錄片，強烈反差讓她深受球迷與觀眾喜愛。
此外，秀秀子以沙啞的嗓音和獨特的個性和魅力聞名，被粉絲稱為擁有「御姐系」（指外型、個性和氣質上成熟、獨立且有自信的年輕女性）的親和力，同時她也是一位斜槓女孩，曾經擔任過游泳教練、瑜伽老師，甚至參與魔術表演，近期更跨界進軍演藝圈，還嘗試轉型為電競選手，相當多才多藝。
資料來源：秀秀子Emily (ショウショウツ)IG
