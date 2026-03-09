我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）C 組預賽火熱進行中，澳洲代表隊展現強大的競爭力，其中主戰捕手羅比·柏金斯（Robbie Perkins）更因多項關鍵表現成為焦點。他在5日對陣台灣的開幕戰中擊出致命兩分砲，並在8日對日本之戰中，以精準的二壘牽制瓦解大谷翔平打擊時的滿壘危機。然而，這位在場上威風八面的捕手，脫下球衣後的真實身分竟是全球頂尖會計師事務所「德勤（Deloitte）」的諮詢顧問。現年31歲的柏金斯，職業生涯曾於美國職棒小聯盟奮鬥過 6 個球季，目前效力於澳洲職棒（ABL）布里斯本強盜隊。令人驚訝的是，他同時擁有一份全職的「白領」工作——在德勤擔任顧問。「我通常是從上午9點工作到下午5點。」柏金斯在接受日媒專訪時透露，即便在球季期間，他仍維持著朝九晚五的工作生活，並在工作之餘擠出時間進行體能訓練、上健身房，同時兼顧家庭。他感性表示：「職場非常理解並支持我的選手身分，但在這兩週的 WBC 比賽期間，我就是一名世界頂級的棒球員。」柏金斯在本屆賽事的存在感十足。在 C 組首戰面對 2024年12強冠軍中華隊時，他一棒敲出右中外野方向的兩分全壘打，幫助澳洲以3：0完封勝。當時他激動地指著胸口「AUSTRALIA」字樣的情景令球迷印象深刻。而在8日面對強敵日本隊時，第 4 局兩出局滿壘、面對強敵大谷翔平的絕對危機中，帕金斯展現強大臂力與心理素質，精準牽制二壘領先過大的走者牧秀悟出局，瞬間讓東京巨蛋陷入沉默。他對此自豪地表示：「那純粹是本能，在奧運與WBC等大賽中，奪走對手的進攻氣勢至關重要。」被問到如何在高壓的諮詢工作與高強度的職業棒球間取得平衡，帕金斯坦言，最重要的是妻子的支持。此外，內心深處那股「還想繼續打球」的純粹熱情是最大動力，「棒球永遠有進步的空間，這種不斷挑戰自我的過程非常美妙。為了國家、為了故鄉而戰，讓這一切辛苦都有了價值。」