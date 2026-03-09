NBA美國職籃（National Basketball Association）2025-26例行賽將於台灣時間3月9日繼續進行，該日共有5場比賽，金州勇士今日將作客達美航空中心（Delta Center）挑戰猶他爵士。目前勇士以32勝31敗位居西區第8，正處於季後賽附加賽邊緣；而猶他爵士則以19勝45敗排名西區第 14。雖然戰績差距懸殊，但勇士近期飽受傷病困擾，這場比賽對他們鞏固排名至關重要。

✳️金州勇士（32勝31敗，西區第8）vs. 猶他爵士（19勝45敗，西區第14）

  • 比賽地點： 爵士主場（Delta Center）

  • 開賽時間： 3月10日上午 09：00

金州勇士隊：核心缺陣下的「小球」考驗

勇士隊目前正處於本賽季最艱難的時刻。頭號核心柯瑞（Stephen Curry）因膝蓋傷勢持續缺陣，預計要到3月中旬才能重新評估。在缺少柯瑞的情況下，勇士的進攻效率明顯下滑，極度依賴新星波傑姆斯基（Brandin Podziemski）的組織與外線火力。

此外，內線大將波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）近期因生病狀態起伏不定，本場比賽也不會出戰。老將格林（Draymond Green）則必須在防守端穩住陣腳，特別是在限制爵士隊年輕鋒線的衝擊力上。

猶他爵士隊：年輕軍團的練兵與衝擊

猶他爵士本賽季已幾乎無緣季後賽，球隊重心完全轉向培養新人。陣中頭號得分手馬卡南（Lauri Markkanen）因右髖部傷勢預計將繼續缺陣，這讓二年級生喬治（Keyonte George）獲得了無限開火權。

雖然爵士近期遭遇連敗，但他們在主場的競爭力不容小覷。在缺少禁區三大守護神馬卡南、凱斯勒（Walker Kessler）、傑克森（Jaren Jackson Jr.）的情況下，爵士預計會打出極快節奏的進攻，利用外線亂戰尋求爆冷的機會。


✳️近10場比賽分析

  • 金州勇士： 過去10場取得4勝6敗。球隊在關鍵時刻（Clutch Time）的得分穩定度因柯瑞缺陣而大幅受損。防守端雖然有格林支撐，但整體防線面對高大側翼時常陷入被動。

  • 猶他爵士： 過去10場僅取得2勝8敗。目前正處於練兵階段，場均失分排名聯盟後段班。然而，球隊的外線投射次數極多，一旦手感爆發，仍具備單場轟下120分以上的實力。


✳️焦點球星

  • 金州勇士：波傑姆斯基（Brandin Podziemski） 在3月份的比賽中，他場均能貢獻18.5，已成為球隊實質上的第一進攻點。他的拋投與快攻處理球是勇士本場比賽能否撕裂爵士防線的關鍵。

  • 猶他爵士：喬治（Keyonte George） 身為爵士重建的核心，喬治近期場均得分超過20分。他具備極強的持球單打與超遠三分射程，今日與勇士後衛群的對位將是比賽亮點。


✳️傷兵名單

  • 金州勇士： Stephen Curry（膝蓋傷勢，缺陣）、Jimmy Butler III（整季報銷）、Moses Moody（手腕傷勢，缺陣）、Kristaps Porzingis（生病，缺陣）、Al Horford（傷病管理，缺陣）、Will Richard（腳踝傷勢，出戰存疑）、Seth Curry（有望出戰）。

  • 猶他爵士： Lauri Markkanen（髖部傷勢，缺陣）、Walker Kessler（整季報銷）、Jaren Jackson Jr.（整季報銷）、Jusuf Nurkic（鼻子手術，缺陣）、Vince Williams Jr.（整季報銷）。

✳️3月1日NBA例行賽賽程表

時間 對戰組合
7:00 AM 費城76人 vs 克里夫蘭騎士
7:30 AM 丹佛金塊 vs 奧克拉荷馬市雷霆
7:30 AM 曼婓斯灰熊 vs 布魯克林籃網
9:00 AM 金州勇士 vs 猶他爵士
10:00 AM 紐約尼克 vs 洛杉磯快艇

 NBA 2025-26賽季例行賽直播哪裡看？

2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。

NBA賽程表

NBA 2025-26賽季例行賽直播轉播資訊：

🟡電視轉播：

緯來體育台 

🟡線上收看：

NBA League Pass、Line Today。 

