▲湯姆克魯斯《不可能的任務：最終清算》成本太高，據稱超過3億美元，就算全球票房近6億美元，還是讓派拉蒙影業虧大錢。（圖／摘自IMDb）

▲巨石強森是去年全年度收入最高演員第2名，即便沒有演出特別熱賣的巨片，還是賺了9000萬美元。（圖／美聯社／達志影像）

▲李奧納多狄卡皮歐以《一戰再戰》入圍不少電影獎項，這部片的票房卻不突出，電影公司還賠錢。（圖／摘自IMDb）

好萊塢巨星的收入常讓全球各地觀眾都羨慕不已，根據統計湯姆克魯斯去年光憑《不可能的任務》系列第8集《不可能的任務：最終清算》就賺了1.2-1.5億美元，高居演員排行冠軍，但這部電影成本過高、耗資達3億美元，全球總票房還不滿6億美元，讓派拉蒙影業虧大錢，儘管如此，湯姆克魯斯的合約仍保障他能夠賺進大筆收益。根據估算，湯姆克魯斯穩坐去年度收入最高演員冠軍，由於戲院票房要和片商對半分，一部電影要賣到成本兩倍才能保障回收，《不可能的任務：最終清算》還有大段距離。諷刺的是就算虧錢，阿湯哥身兼監製、男主角等還是賺進至少1.2億美元，把這幾年常榮登最高收入男星的巨石強森擠下冠軍寶座，但他這錢賺得也不算輕鬆，除了辛苦拍片，還得走訪世界各地賣力宣傳，更要背負沒賺錢的壓力。昔日美國各大電影公司手上只要掌握一些超級巨星，就有把握靠他們吸引廣大影迷花錢買票進戲院，因而他們給予巨星的片酬也不至於太小氣，全盛時期的湯姆克魯斯、茱莉亞羅勃茲等都有2500萬美元的身價。然而在疫情之後，幾乎沒有哪位大牌還能保證主演的電影一定大熱賣，阿湯哥、李奧納多狄卡皮歐等昔日的賣座靈丹，現在都不一定能避免虧錢，他們的酬勞卻也沒比以前減少太多。湯姆克魯斯拿下冠軍，巨石強森則退居亞軍，一整年賺了9000萬美元，但他除了在《動物方城市2》擔任配角的聲音演出外，只主演了《重擊人生》這部瞄準奧斯卡而來的嚴肅劇情片，最終也未能擠進入圍名單，該片在美國的票房亦不佳，成了繼阿湯哥之外，另一位賣座表現不理想卻仍賺進大把片酬的巨星。得到第3名的萊恩雷諾斯，去年一整年其實沒有太讓人印象深刻的作品推出，還是靠前年《死侍與金鋼狼》的紅利，和在Netflix的演出，賺進8500萬美元。至於以《一戰再戰》角逐奧斯卡影帝的李奧納多狄卡皮歐，全年度收入8000萬美元，拿下第4名，而《一戰再戰》也沒有讓電影公司賺錢，同樣是屬於賠本的狀態。在他之後則是小勞勃道尼與布萊德彼特，各自年度收入約為7500萬和7000萬美元。