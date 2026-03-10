我是廣告 請繼續往下閱讀

▲球迷在東京街頭遇到費仔（左）本尊，費媽媽親切地讓球迷跟愛子合影。（圖／Chung Wang授權提供）

▲費仔（中）的媽媽（左）在台中出身，12歲移民美國後從來沒回過家鄉。（圖／Stuart Fairchild IG@stu_fairchild4）

2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊台裔美籍好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）替台灣轟出多支全壘打，成就彪炳，外型帥氣、形象優質的他人氣爆棚，有幸運球迷昨（9）日巧遇費仔和家人在逛街，費媽媽還親切地問球迷，「要不要跟我兒子合照？」一名球迷王先生在社群平台分享，昨天上午在東京街上遇到費仔和家人正在逛街，一開始他先跟費仔媽媽Mimi聊天，指出自己住在美國波特蘭，費媽媽則說他們家在西雅圖，接著她用手指了指前方說：「Stu在前頭，要不要跟他合照？」聽到費媽媽這麼一說，王先生直喊好幸運，因為不久也有兩名小女生想找費仔簽名，立刻被一旁疑似保鑣或友人的男子委婉拒絕，「畢竟球場外是他們家庭時間」。貼文一發布，網友羨慕地留言：「找偶像拍照都要從他媽媽先下手」、「天啊！人品大爆發...幸運兒」、「值得了！」29歲台灣、美國混血費爾柴德是大聯盟外野手，出生於西雅圖，身高180公分、右投右打，綽號「費仔」源自台灣球迷對他的親切稱呼，他高中即獲球探青睞，大學時期外野守備出色僅失誤4次，並獲全美第一隊榮譽，2017年第二輪被辛辛那提紅人選中，簽約金約5911萬台幣。費仔職業生涯效力響尾蛇、水手、巨人、勇士、紅人等多隊，守備以高衝刺速度和沒收全壘打聞名，是大聯盟美技代表。費仔2021年首登大聯盟，累積最多中華隊大聯盟打席經驗，2024年多次上演牆邊神撲，2026年簽克里夫蘭守護者小聯盟合約。在2026WBC經典賽，費仔轟出對捷克滿貫砲震撼全場，熱身賽也敲出首安，展現攻守實力。台灣球迷視費仔為高顏值男神，守備範圍常排聯盟前列。費仔母親為台中人，12歲移民美國，他雖然未曾來台卻對媽媽的故鄉有深厚情感，視代表台灣為榮幸，目標讓球迷驕傲並爭取冠軍，好友林家正（前響尾蛇隊友）大力鼓勵，促成費仔成為中華隊首位台裔大聯盟球員。