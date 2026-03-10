2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽昨日畫下句點，韓國代表隊在絕境中以7：2擊敗澳洲，奇蹟般奪下8強門票。本屆賽事最耀眼的球星、LG雙子隊強打文保景，昨日單場再次繳出 3 安打、4 打點的恐怖表現。賽後根據韓國媒體《每日體育》報導，他感性表示，能夠重振韓國棒球的聲譽，並獲得勝利，讓他感到非常自豪與感激。
文保景：披上國家隊戰袍，骨折也要拚
現年26歲的文保景在本屆WBC展現了歷史級的統治力。在小組賽4場比賽中，他繳出 打擊率5成38、11分打點、2支全壘打、OPS 1.779的驚人數據。他不僅是C組成績最佳的打者，11分打點更讓他暫居全賽會打點王，並追平2009年金泰均創下的韓國隊史紀錄。
文保景在賽後採訪中，展現了強烈的國家榮譽感：「我之前就說過，代表國家隊出賽，即使粉身碎骨也在所不辭。胸前掛著太極旗，全體國民都在看，絕對不能做出令人羞愧的表現。」
戰勝算分壓力 與隊友共創「東京奇蹟」
回憶起昨日那場「必須贏5分以上」的生死戰，文保景坦言壓力巨大，「說沒有壓力是騙人的。WBC聚集了世界最強的投手和打者，每個出局數都讓我覺得心臟快要停止跳動。身為指定打擊，我甚至緊張到不敢看比賽，只能一直盯著休息室的地板。」
他也特別感謝隊長李政厚的鼓勵。據悉，李政厚在對戰澳洲前夕，在球隊群組分享了勉勵的照片，並告訴隊友：「即使最後無法晉級，也要以勝利而非失敗來收尾。」這份「One Team（一個團隊）」的精神，最終讓韓國隊突破了看似不可能的失分率門檻。
劍指邁阿密 向世界最高殿堂挑戰
隨著韓國隊睽違17年再度打入WBC複賽，文保景也將目標轉向即將到來的邁阿密決賽圈。他表示：「這是我人生中最大的舞台，能與世界頂尖選手交手，我感到非常榮幸。我會繼續保持積極的態度，努力帶著球隊走到更高的地方。」
韓國隊預計於14日在邁阿密迎戰D組第一名，這位讓世界驚豔的「KBO解決大師」是否能延續火燙手感，已成為全球媒體關注的焦點。
