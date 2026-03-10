我是廣告 請繼續往下閱讀

▲飾演哈利波特的童星多明尼克麥拉克林首度穿上霍格華茲制服，網友大讚可愛。（圖／翻攝自HBO IG）

▲丹尼爾雷德克里夫（左起）、魯伯葛林特、艾瑪華森童年時因為主演《哈利波特》系列電影大紅，那時劇組也沒有傳出太多童星不合或霸凌的狀況。（圖／摘自IMDb）

▲尼克佛洛斯特在《哈利波特》影集版飾演海格，扮相與小說中的描述還原度頗高。（圖／摘自IMDb）

魔法世界也難逃現實生活的紛擾？正在拍攝中的《哈利波特》影集，驚傳發生霸凌事件，還有兩位12歲的臨演童星發生肢體衝突、大打出手，驚動製拍這齣戲的華納兄弟電視部門高層，他們馬上對劇組嚴厲警告：這齣戲不容許有壞蛋存在，若是再有霸凌的情況，不管成人或是兒童、青少年，管你多有名氣，一律滾蛋。由JK羅琳轟動全球暢銷童書改編的《哈利波特》影集版，被華納兄弟電視部與HBO當成「近10年來小螢幕最大盛事」的規格在製作、處理，不容許有一點的差池，何況是霸凌這麼嚴重的狀況。因為影集設定要將羅琳的7本小說，一本拍成一季，演員們可是要合作快10年，絕對不能有糟糕的人在裡面搞破壞，所以華納的高層才會發出嚴厲警告，表明不管是否有名氣，若有霸凌行為就會被趕出劇組。根據英國《太陽報》報導，《哈利波特》劇組裡任何時候都有一堆兒童、青少年，偏偏不是每個人都能相處得很好，很容易會發生問題。據稱兩位起衝突的12歲臨演之中，有人放話恐嚇對方：「小心點，拍完我就會來找你（麻煩）。」華納高層有如聽到警鈴大作，先採取防範手段，讓演員、工作人員們知道，他們對於霸凌的行為零容忍，劇組裡不可以有壞蛋存在。《哈利波特》曾經被拍成系列電影，每一集都在全球各地狂賣，觀眾對於擔任主角的丹尼爾雷德克里夫、魯伯葛林特、艾瑪華森等昔日童星，都還有深刻的印象，而他們從小在一起工作、成長，雖然不能說每一個人都是感情親密的摯友，卻都維持還不錯的關係，也幾乎沒聽到有誰跟誰嚴重不對盤，沒想到影集版首季都未殺青，就傳出打架、霸凌這些麻煩的問題，甚至逼得製作高層需要嚴厲警告。對於廣大的「哈迷」而言，霍格華茲過了那麼多年要重新開學，卻一開始就不平靜，心裡應該也五味雜陳。值得期待的是，影集版篇幅比電影多很多，不僅會將電影版刪去的原著內容呈現，還會編寫書裡沒補足的一些情節，讓角色塑造得更完整，會比電影版更添深度。丹尼爾、艾瑪等電影版主角，也都給予影集版的學弟妹們祝福，希望他們演出更突出的成績。