2026世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）C組賽事今（10）日18：00即將迎來最後一場小組賽，雖然賽程還沒結束，不過晉級複賽的兩隊已經提前出爐，分別是日本與韓國。雖然「日捷大戰」是場消化試合，不過比賽的最大亮點莫過於「大谷翔平剋星」薩托利亞（Ondrej Satoria）將代表捷克掛帥先發，因此許多球迷都開始期待兩人對決到的那一刻。《NOWNEWS》為讀者整理日捷大戰免費直播連結、兩隊先發投手、30人名單，以及C組戰績。
⚾2026世界棒球經典賽「日捷大戰」資訊
📅 開打時間： 2026年3月10日18:00（台灣時間）
📍 比賽地點： 日本東京巨蛋
分組： Pool C（🇹🇼中華隊、🇦🇺澳洲、🇯🇵日本、🇰🇷韓國、🇨🇿 捷克）
⭐️C組晉級人選已確定：日本、韓國
⚾日本隊VS捷克隊先發投手
日本隊：高橋宏斗
回顧2023年經典賽冠軍戰，當時年僅20歲、日本隊陣中最年輕的高橋宏斗，在第5局接手投球。他曾透露當時站上投手丘時「腿一直在顫抖」，卻在那場高張力對決中，連續三振掉美國隊兩大年薪千萬美金的巨星楚奧特（Mike Trout）與高施密特（Paul Goldschmidt），成為日本奪冠的關鍵奇兵。當初那位讓大聯盟鑽石打線吃鱉的少年英雄，如今已成長為日職首屈一指的本土王牌。
高橋宏斗在2025年球季展現了宰制級的實力，出賽26場繳出2.83的防禦率，並狂飆138次三振。他的直球均速高達152.1公里，最快球速更來到158公里。在確定捷克一戰先發出賽後，日本監督井端弘和對他寄予厚望，期待他能以強力的直球壓制捷克，再配合犀利的指叉球收尾，展現壓倒性的投球特質。
明日之戰除了高橋宏斗確定先發，預計同樣效力於中日龍隊的新星左投金丸夢斗也將接力登板。這對「宏斗、夢斗」的中日龍新世代組合，將聯手封鎖捷克隊。
雖然日本隊已確定晉級，但高橋宏斗賽前依然鬥志高昂：「大家都有想以全勝之姿前往邁阿密的決心，我也會做好萬全準備，為了勝利全力以赴。」面對捷克派出曾對澳洲主投3.2局無失分的右投薩托里亞（Ondrej Satoria），高橋宏斗的表現無疑是全場焦點。
捷克隊：薩托里亞
薩托利亞（Ondrej Satoria）在2023年經典賽一戰成名，當時他對日本先發，竟以三顆時速不到130公里的變化球，讓超級球星大谷翔平連續揮空遭到三振。雖然最終捷克以 2：10 不敵日本，但薩托利亞賽後獲得大谷親筆簽名球衣，兩人的互動至今仍被廣為流傳。
過去兩年，薩托利亞常被國際媒體標榜為「電工」，形容他是利用下班時間練球的業餘傳奇。不過，薩托利亞今日接受日媒《THE ANSWER》採訪時特別幽默澄清：「不知為何大家都這麼說，我並非親自施工的電工，而是在辦公室負責管理施工進度的行政職。」雖然身分並非第一線技師，但他身為「上班族投手」的背景依然讓球迷感到親切。
薩托利亞不僅有話題性，更有實力。他在捷克聯賽單季投球超過100局，防禦率僅2.68，是聯賽最頂尖的投手之一。在本屆6日對戰澳洲的比賽中，他中繼登板3.2局無失分，展現極佳狀態。明日對決日本明星打線，他能否再度展現那顆讓大聯盟巨星也沒轍的慢速魔球，並再次與大谷翔平交手，已成為東京巨蛋明晚最受矚目的觀賽重點。
⚾日本隊30人名單
投手（15位）：山本由伸（洛杉磯道奇）、高橋宏斗（中日龍）、曾谷龍平（歐力士）、宮城大彌（歐力士）、北山亘基（日本火腿）、菊池雄星（洛杉磯天使）、松井裕樹（聖地牙哥教士）、大谷翔平（洛杉磯道奇）、伊藤大海（日本火腿）、平良海馬（琦玉西武獅）、大勢（讀賣巨人）、石井大智（阪神虎）、種市篤暉（千葉羅德）、松本裕樹（福岡軟銀鷹）、菅野智之（自由球員）
捕手（3位）：中村悠平（養樂多燕子）、坂本誠志郎（阪神虎）、若月健矢（歐力士）
內野手（7位）：村上宗隆（芝加哥白襪）、小園海斗（廣島鯉魚）、岡本和真（多倫多藍鳥）、牧原大成（福岡軟銀鷹）、源田壯亮（琦玉西武獅）、牧秀悟（橫濱DeNA）、佐藤輝明（阪神虎）
外野手（5位）：鈴木誠也（芝加哥小熊）、近藤健介（福岡軟銀鷹）、周東佑京（福岡軟銀鷹）、森下翔太（阪神虎）、吉田正尚（波士頓紅襪）
⚾捷克隊30人名單
投手（15人）：Jeff Barto、Filip Capka、Tomas Duffek、Lukas Ercoli、Lukas Hlouch、Filip Kollmann、Michal Kovala、Marek Minarik、Jan Novak、Tomas Ondra、Daniel Padysak、Ondrej Satoria、Martin Schneider、Ondrej Vank、Boris Vecerka
捕手（3人）：Matous Bubenik、Martin Cervenka、Martin Zelenka
內野手（7人）：Martin Cervinka、Ryan Johnson、Vojtech Mensik、Martin Muzik、Jan Pospisil、Milan Prokop、Terrin Vavra
外野手（5人）：Marek Chlup、William Escala、Marek Krejcirik、Max Prejda、Michal Sindelka
⚾️2026世界棒球經典賽 賽事轉播與免費直播資訊
📍全台各縣市免費直播地點：經典賽／為中華隊加油！全台各縣市轉播球賽 時間、地點一次看
📍愛爾達電視體育1台（MOD200台、轉播時刻表請點我）
📍緯來電視台（有線電視72台、轉播時刻表請點我）
📍東森新聞台（有線電視51台、轉播時刻表請點我）
📍台視（有線電視8台、轉播時刻表請點我）
⚾️經典賽網路轉播平台
📍Hami Video電視運動館（Hami Video官網請點我）
📍愛爾達ELTA.tv線上看（ELTA.tv官網請點我）
⚾️2026WBC世界棒球經典賽「中華隊賽程賽況」
⚾️3/5 11:00 中華 0:3 澳洲（詳細賽況）
⚾️3/6 18:00 日本 vs 中華（詳細賽況）
⚾️3/7 11:00 中華 vs 捷克（詳細賽況）
⚾️3/8 11:00 中華5：4韓國（詳細賽況）
⚾️2026WBC世界棒球經典賽C組戰績
🇹🇼中華：2勝2敗
🇯🇵日本：3勝0敗（確定晉級）
🇰🇷韓國：2勝2敗（確定晉級）
🇦🇺澳洲：2勝2敗
🇨🇿捷克：0勝3敗
