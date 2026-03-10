我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王子（左框）與粿粿等人，被捕捉大年初六一起到桃園大溪廣澤宮拜拜。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮臉書粉專）

女星粿粿去年10月被老公范姜彥豐爆料與王子（邱勝翊）不倫後，演藝工作全停擺，還傳出范姜彥豐向他們求償1200萬，但因金額而談判破裂。不料過年期間，粿粿被直擊與王子到大溪廣澤宮拜拜，再度登上新聞版面。而7日，徵信社執行長謝智博登上許聖梅YouTube《危機女王》，也談到3人近況，許聖梅問他們是否還在傷痛中，他鬆口透露：「我相信他們很努力在走出來，一切都會越來越好」。曾接手范姜彥豐與粿粿婚變事件的徵信社執行長謝智博，7日登上許聖梅的《危機女王》，被問到范姜彥豐、粿粿、王子3人的近況。許聖梅問「事情解決了嗎？調解了嗎？」謝智博語帶保留表示自己不清楚，「當事人自己來說會比較妥當」，許聖梅則改口問「那現在還在傷痛當中嗎？」許智博鬆口透露：「我相信他們很努力在走出來，一切都會越來越好」。除此之外，謝智博也透露范姜彥豐很想繼續在演藝圈發展，大讚對方非常認真，自己還會與范姜彥豐合作一個廣播劇，讓許聖梅超驚訝，還開玩笑說范姜彥豐是不是要加入徵信社。謝智博否認後表示：「我從小就很喜歡聽廣播，所以推動一個廣播劇，范姜會出演一個角色」。許聖梅好奇角色是否跟爭議事件有關，謝智博連忙否認，「我希望他可以往前進，開始新的人生」。回顧去年10月事發時，范姜彥豐在IG用影片公開粿粿與王子之間的關係，引來軒然大波，范姜彥豐向兩人求償1200萬元的和解金，但粿王接連發聲，談判破局，目前已經進入司法程序，粿王也直接神隱。直到今年過年初六，兩人才被抓包同框，到由藝人賴銘偉擔任宮主的桃園大溪廣澤宮參拜，當天除了他們之外，還有資深歌手鄭怡、柯大堡、初孟軒、陳大天、劉樸等人皆到場祈福。王子戴著黑框眼鏡，沒有多做偽裝，粿粿則是以黑色口罩搭配棒球帽現身，兩人雖刻意保持距離不想被認出，但在長達3小時的活動過程中，一舉一動仍成為現場焦點。