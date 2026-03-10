我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蕾菈自爆在離婚後憂鬱症復發，曾輕生了兩次。（圖／薔薔IG@chialing_maze）

百萬網紅蕾菈在去年9月與DJ老公湯宇結束3年婚姻後，昨（9）日，薔薔分享蕾菈登上自己Podcast頻道《薔栗膠》片段，蕾菈竟自爆離婚後憂鬱症復發，還輕生兩次，讓大家都很擔心，但她也透露有在進行心理諮商，醫生也跟她說原因，認為蕾菈是在受到嚴重家庭影響後，「覺得自己不配愛」。蕾菈近日登上薔薔的Podcast頻道《薔栗膠》，透露自己憂鬱症復發，已經有在看醫生，「這段時間我又自殺了2次，就是在我離婚後的那段日子裡」。蕾菈接著提到自己去心理諮商時，醫生覺得她是受到很嚴重的家庭關係影響，「所以覺得自己跟任何人在一起的時候，都覺得自己不配愛」，這也導致蕾菈會不斷想要證明自己是值得被愛，「我就會付出過多」。而一直以來都以霸氣性感形象現身的蕾菈，突然流露出脆弱的一面，也讓許多人都非常心疼。蕾菈與湯宇於去年9月宣布結束為期3年的婚姻關係，雙方強調這並非衝動或爭吵的結果，而是經過長時間誠實溝通後做出的理性抉擇，「我們之間沒有誰對誰錯，也沒有輸贏，只是走到這裡，彼此在價值觀、生活節奏、人生目標上，都有了不同的理解與追求」。蕾菈接著感性表示：「愛的形式有很多種，這次，我們選擇用尊重與體諒，轉身成為彼此人生的朋友與孩子共同的父母」，並表示兩人未來將會一起養育孩子。而完成離婚手續後，蕾菈與湯宇仍保持著友好互動，甚至曾被拍到因工作行程或照顧孩子而短暫同住，成為「和平分手」的最佳範本。然而，蕾菈日前被捕捉晚上到晨灰居住的大安區華廈，因而爆出同居及熱戀傳聞，對此兩人雙雙否認，表示只是好朋友。蕾菈還大讚前夫湯宇，懇請外界不要因為自己而攻擊他，並表示自己仍與湯宇彼此珍惜。對於感情與交友，蕾菈則透露結束一段關係後，「無論身心都需要時間整理與修復」，強調「目前我並沒有任何談戀愛的打算」。