▲蔡阿嘎（如圖）透過轉播看「韓澳大戰」，並質疑韓國打者沒有運動家精神。（圖／蔡阿嘎IG ＠yga0721）

2026世界棒球經典賽（WBC）韓國隊昨（9）日對上澳洲，這場比賽攸關中華隊能否晉級8強，然而韓國打者文保景面對好球卻未出棒遭到三振，事後被質疑「控分」，讓台灣無法失去機會，引來台灣網友砲轟沒有運動家精神。而熱愛棒球的蔡阿嘎，看著轉播也忍不住痛批「沒水準」，隨便揮球的動作不如讓兒子菜波能來打。蔡阿嘎連續4天都到東京巨蛋力挺中華隊，昨日韓澳大戰，他盯著電視轉播，看到文保景「站著被三振」，表情顯得無奈，並痛批對方沒水準，「有沒有運動家精神？」蔡阿嘎模仿韓國選手在場上的模樣，直呼：「乾脆叫蔡波能來打好了，去美國也都不要打。」看似十分氣憤。不少網友則附和：「不揮還要跟人家打棒球，笑死」、「台灣跟你打一場這麼精彩的比賽，結果你….」、「不敢直球對決」。韓國和澳洲的這場比賽十分關鍵，若韓國得到8分以上、同時失3分，將由中華隊晉級，不過，韓國卻在9局上攻下第7分後，輪到文保景打擊，面對好球遲遲未揮棒，站著遭到三振，也讓比數停留在7比2。對此，許多台灣網友湧入文保景的IG洗版，怒批：「為什麼不好好進攻，能不能有運動家精神，有心事嗎」、「站著睡」，文保景的維基百科也一度被修改，「於2026/03/09韓國澳洲之戰九上『消極』進攻，毫無運動家態度可言」；不過也有部分人認為沒必要出征選手。