▲袁惟仁告別式，JJ林俊傑以花圈致意。（圖／記者李欣恬攝影）

▲袁惟仁告別式，奉花芳名錄可見他提拔的歌手S.H.E，還有音樂老友黃韻玲、趙傳。（圖／邱曾其攝影）



▲袁惟仁告別式，陶晶瑩（左）和夫婿李李仁（右）現身會場，送別老友。（圖／邱曾其攝影）



資深音樂人「小胖老師」袁惟仁日前安息主懷，其告別式（殯葬彌撒）於今（10）日一早在台北市懷愛館舉行。會場佈置莊嚴肅穆，大螢幕與會場中央的遺照，特別選用了他生前戴著黑框眼鏡、專注彈奏吉他的身影，象徵著他一生對華語流行音樂的熱忱與奉獻。親友們與他的老友凡人二重唱的莫凡、陶晶瑩與李李仁夫婦、張宇、游鴻民，也在莊嚴的詩歌聲中，送別樂壇才子。今日流程為彌撒、家祭和公祭，在彌撒時，袁惟仁老搭檔、凡人二重唱的莫凡低調現身，送別在音樂路上並肩作戰的摯友。陶晶瑩和夫婿李李仁、張宇、游鴻民也現身會場，神情哀戚，快步進入會場。隨後Ella、楊貴媚、康康、孫盛希也都陸續抵達。此外，無法親自到場參與彌撒的歌手也透過花籃致意，JJ林俊傑便特別送上了素雅的白色百合與蝴蝶蘭花圈，並在卡片上寫下「安息主懷」，表達對前輩的無限哀思。歌手劉若英也送上花籃，卡片上寫上「音樂長存、思念相隨」致意。袁惟仁生前在樂壇廣結善緣、提攜無數後輩，從會場外的奉花芳名錄可見其影響力。致意名單包含S.H.E（Selina、Hebe、Ella）、張宇、張信哲、游鴻明、齊秦、黃韻玲、趙傳等華語樂壇重量級歌手與音樂人，包含文化部、台北流行音樂中心等單位也都送上花牌致哀，足見袁惟仁在流行樂壇不可抹滅的地位與極佳的好人緣。