▲袁義（如圖）表示，雖然他沒有特別跟爸爸說和解的話，但相信爸爸都會知道。（圖／邱曾其攝影）

帶最愛巧克力送別 父子間沒說出口的和解

袁融常夢見健康生父 希望他參與我所有重要時刻

▲袁惟仁和陸元琪生的一對兒女袁義（左）和袁融（右），今日出席袁惟仁靈堂，悼念父親。（圖／邱曾其攝影）

避談母親遭擋傳聞 感謝演藝圈前輩陪伴

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁在2月2日病逝，靈堂今（7）日開放弔唁。兒子袁義與女兒袁融帶著爸爸生前最愛的巧克力現身，在步出靈堂受訪時難掩對父親的思念。袁融表示，近期經常夢見健康的爸爸對著她笑。而針對外界關心袁惟仁前妻陸元琪是否「被要求不能到場」，袁義也表示，作為晚輩不便談論這些事，並強調，媽媽一直都很關心爸爸的事情。兄妹倆透露，靈堂的遺照是大家一起共同挑選的。因為惦記著爸爸以前的床頭與櫃子裡永遠都放滿了巧克力，所以今天特別帶了巧克力來祭拜他。袁義坦言，今年1月底得知爸爸狀況不好時，有特別趕赴台東探望，「爸爸當時看起來就是生病的樣子」。儘管因為現實因素無法一直待在台東陪伴，但他強調：「我一直都有在心裡跟他講話。」當被問及是否有跟爸爸說些和解的話？袁義表示，雖然沒有明說，但爸爸應該都知道。他始終把爸爸健康時的叮嚀記在心裡：「他有跟我說，要好好做自己喜歡做的事情。」和爸爸感情深厚的袁融，談及父親微微哽咽。她表示，爸爸一直以來都很支持她做的所有決定。這陣子她經常夢見父親：「夢裡的他很健康，感覺就是來看看我，就笑笑的。」當被問及是否希望下輩子能讓爸爸牽著自己走紅毯？袁融點點頭，她說，因為跟爸爸感情很好，真的很希望他能夠參與自己人生中所有重大的事情。對於前妻陸元琪今日未現身，現場有媒體詢問是否如傳聞所言「媽媽有被要求不可以來這裡？」袁義為了保護家人，低調回應：「這個我們就不要在這裡講，但媽媽一直很關心爸爸的事情。」袁義強調，身為晚輩，現在唯一能做的就是好好送爸爸最後一程。至於下週的告別式母親是否會出席？兄妹倆貼心地表示：「就交由媽媽自己決定。」最後，兩人也特別感謝這陣子許多爸爸生前的好友，包含版權公司、錄音公司的朋友都親自來到靈堂，兄妹倆感謝長輩與各界，出面陪伴協助家屬度過這段時間。