▲袁義（右）與袁融（左）今天又到爸爸袁惟仁的靈堂上，神情仍掩不住哀傷。（圖／記者朱永強攝）

▲陸元琪（如圖）連日發文提到自己在家中忙著團購的工作，沒有到前夫袁惟仁的靈堂，但語意中似有玄機，她早先曾稱被前夫家人禁止到告別式。（圖／摘自 IG@_c_c_lu）





資深音樂人「小胖老師」袁惟仁於2月2日病逝，昨（7）日靈堂開放，連兩天前妻陸元琪都未到場，只有兒女袁義、袁融出現。早先陸元琪發文稱前夫家人對孩子表示不希望她出席告別式，而袁義昨緩頰稱晚輩不便談論這些、是否出席告別式由媽媽自己決定。陸元琪深夜在發文感謝感謝兩個孩子幫她完成無法親自做到的事，今（8）日動力火車早上就來致意，低調未受訪離開。袁惟仁生前曾擔任動力火車的製作人、也幫他們寫過〈不只是〉，動力火車在靈堂待了超過1小時，被問到是否有對袁惟仁在天之靈說了些什麼？尤秋興回答：「不好意思。」未受訪就低調離開。袁義和袁融更早就到了靈堂，神情仍哀傷，陸元琪發文感謝他們幫自己完成無法親自做的事之外，也透露前晚仍在電腦前工作，也為沒什麼胃口的女兒煮了義大利麵，認為有這對兒女這輩子就足夠滿足了。陸元琪與前夫家人的糾葛受到各方關注，她自曝前夫的家人告知孩子們「不希望陸元琪出席告別式」，雖然難接受還是連著兩天都沒到靈堂，僅讓袁義、袁融參與。袁義面對媒體訪問，稱家人並沒有限制媽媽去爸爸靈前弔唁，都看她自己的決定，也解釋陸元琪一直很關心袁惟仁的後事，有交代子女們要好好送爸爸。在最新發文中，陸元琪感謝支持她的粉絲、團購客人以及發通告給她的製作單位，稱如果沒有他們，自己沒辦法把兩個孩子養育到大，內心對他們充滿感恩，也謝謝在她金流轉動不下去時幫助她的朋友跟貸款給她的銀行，認為他們都是她的雨滴甘露，但她最後留下若有深意的一句：「另一個心情還是…希望今天的世界繼續溫柔對待我們。」似乎吐露了對於前夫靈堂開放兩天，都還沒能前往的心聲。