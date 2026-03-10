2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽落幕，韓國隊以7：2擊敗澳洲，憑藉著失分率優勢逆轉晉級8強。然而，賽後部分不理智的球迷湧入韓國隊晉級英雄文保景（Moon Bo-kyung）的社群平台（SNS），指控他在 9 局上的三振是「故意控分」以淘汰中華隊。對此，多家韓媒今日發文反擊，詳盡解析當下情況，直指這種「操縱比賽」的說法毫無道理且荒謬至極。同時更直言中華隊前兩場打不好才導致自己被淘汰，應該從自身找問題，而非批評文保景。
9局上關鍵三振是為了「控分」？
爭議源於9局上，韓國隊以7：2領先澳洲，且已達到晉級所需的5 差門檻。此時若韓國隊再拿1分（取得8分），中華隊的晉級希望將大增。文保景在2出局一壘有人的情況下，最終站著不動遭到三振（Looking Strikeout）。部分球迷因此在網路上謾罵，指責文保景「故意被三振」、「缺乏運動家精神」，試圖讓韓國與澳洲的分差停留在5分以做掉中華隊。
韓媒三大解析：文保景完全沒有理由這樣做
針對這些指控，韓媒《韓國體育》與《Edaily》提出論點駁斥，首先文保景當時已進帳4分打點，本屆累積11分打點，已追平2009年金泰均創下的韓國隊史WBC單屆最高紀錄。只要再多1分打點，他就能成為韓國史上第一人。韓媒反問：「身為職業球員，有什麼理由在能破歷史紀錄的時刻選擇故意被三振？」
另外在戰術邏輯方面也說不通，有說法稱文保景是為了不讓準備上場的終結者趙丙賢「等太久導致身體冷掉」。韓媒指出，若真有此考量，文保景應該從第一球就積極揮棒，盡快製造出局數，而非選到最後站著被三振。
並且從韓國隊的角度來看，如果9局上能繼續得分，不僅能徹底擊潰澳洲隊的反撲士氣，對於韓國自身的晉級保險也更有利。數據顯示，韓國即便贏到8：2或9：2都能晉級，完全不需要在7：2時止步。
韓媒呼籲：台灣被淘汰於焉在於自身表現不因遷怒
韓媒《Edaily》也直言不諱地指出，中華隊無緣 8 強的主因在於先前對澳洲（0：3）與對日本（0：13）的比賽結果不盡理想。若這兩場能有更好的發揮，命運就能掌握在自己手中。對於部分球迷將挫敗感轉嫁到文保景身上並進行人身攻擊，韓媒表示這不僅對球員不公平，更是素質低下的表現。
目前，文保景正準備與韓國隊一同搭機前往邁阿密，雖然遭受網路霸凌，但他依然是韓國隊重返 8 強的最大功臣。
