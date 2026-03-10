我是廣告 請繼續往下閱讀

美國隊衛冕之路傳出遺憾消息。底特律老虎隊的連續兩屆塞揚獎得主、現役最強左投史庫柏（Tarik Skubal），在經過數日的掙扎與多方諮商後，最終決定遵循季前與球團達成的協議，正式離開國家隊返回老虎隊春訓基地。美國隊總教練戴羅薩（Mark DeRosa）今日在對陣墨西哥的賽前記者會上證實了這項消息。史庫柏原定計畫僅在分組賽對英國之戰投一場球，隨後便離隊備戰新賽季。然而，他在7日先發時被全場沸騰的愛國氣氛所震撼，賽後一度表態「不想離開」，甚至希望能為美國隊再投一場複賽。經過兩天難熬的失眠與長考，史庫柏在與經紀人波拉斯（Scott Boras）、老虎隊總教練辛奇（A.J. Hinch）及家人深入討論後，最終因合約年（2026 年底成為自由球員）的現實考量與例行賽備戰節奏，選擇忍痛割捨國家隊席次。史庫柏今日面對媒體時難掩失落地表示：「我真的努力嘗試過留下來，真的。」在對陣英國的比賽中，史庫柏雖然在面對首名打者時就被擊出全壘打，但他隨即展現頂尖心理素質，主宰接下來的戰場。他在3局的投球中僅失1分，並飆出5次三振，成為美國隊該場大勝的重要功臣。這場比賽不僅展現了他的球威，更喚醒了他內心對棒球最純粹的熱愛。史庫柏說：「一旦你置身於這支球隊、這種氛圍中，真的很難轉身離開。」儘管本次經典賽之旅提前畫下句點，但史庫柏與國家隊的緣分顯然未完待續。隨著棒球將在2028年洛杉磯奧運重返正式項目，史庫柏展現了強烈的參賽意願。「我熱愛美國，我熱愛這個國家，我熱愛這項賽事的一切。」史庫柏激動地表示，「如果2028年奧運會邀請我參賽，我將會是第一個點頭答應的人。」雖然他無法參與後續的邁阿密決戰，但他已承諾，若美國隊打進決賽，他會爭取到場為戰友們加油，精神與國家隊同在。