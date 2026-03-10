我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林襄在IG轉發中華隊粉絲團的貼文，感謝球員的努力。（圖／林襄IG@95_mizuki）

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽在昨（9）日晚間結束，韓國以7比2擊敗澳洲，中華隊因此無緣晉級8強，讓球員、球迷們都感到非常遺憾又難過。而前往東京巨蛋應援的啦啦隊CT AMAZE成員林襄，也在昨日於社群發文，轉發中華隊粉絲貼文，寫下：「謝謝每一位臺灣英雄」。林襄在昨日於IG分享中華隊粉絲團的貼文，上面寫著：「謝謝2026WBC中華隊，謝謝每一位臺灣英雄」，一句話就忍不住讓球迷們瞬間淚崩，林襄也在該貼文下留言：「謝謝中華隊，辛苦了」，誠摯地感謝每一位球員的努力與付出。而粉絲也注意到，林襄在轉發貼文時，背景歌曲特地選了〈今天的我〉，據悉該曲是滅火器為台灣在2024年世界12強棒球賽奪冠而打造的歌曲，作為紀錄片《冠軍之路》主題曲。歌詞充滿自豪與感動，唱出「等了很久，終於輪到我們」的熱血心情，既是對勝利的歡呼，也致敬在低谷中堅持不懈的球員與球迷，粉絲也因此感受到了林襄滿滿的用心。這次前往東京巨蛋應援的12位成員，有峮峮、林襄、妮可、小映、秀秀子、Jessy、孟潔、岱縈、瑟七、侯芳、一粒與妡0，名單自原先CT AMAZE的36名成員中精選而出，象徵台灣應援文化的代表戰力。而她們的活力應援，也成功被國際看到，不只引發高度討論，還登上日本報紙，被譽為「美女軍團」。