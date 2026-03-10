我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊靈魂人物德雷蒙德格林（Draymond Green）於今（10）日接受媒體採訪並登上明星後衛范弗利特（Fred VanVleet）的播客節目，訪談中金句頻出。格林不僅揭露自己在交易截止日前險些成為球隊換取「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的籌碼，更感性談及與隊友柯瑞（Stephen Curry）的深厚羈絆，形容對方的教誨風格像極了自己的祖父。在訪談中，格林主動觸及了敏感的交易話題。據悉，勇士管理層在交易截止日前曾考慮向公鹿隊報價，希望能引進兩屆MVP得主安戴托昆波，而格林正是主要的交易籌碼之一。格林表示，他在14年職業生涯中為了留在勇士放棄了更高薪的合約，並在幕後為招募球員付出極大心力。儘管球隊曾動過交易他的念頭，格林依然表示：「他們說差點拿我交易字母哥，但我仍然心存感激。我不覺得球隊欠我什麼，我是構建這一切的關鍵一環。」他強調，自己已為這支球隊鞠躬盡瘁。談到勇士王朝的核心戰友柯瑞，格林透露柯瑞是少數能在他情緒過頭或犯錯時，讓他冷靜下來並聽進去建議的人。「Steph會告訴我該怎麼做，但他用的是『Steph式』的方式。他不像一般人那樣強硬對抗，這讓我想起我的祖父——他說上一大堆話，但真正想表達的只有兩句，不過你一下就能明白。那種溝通風格真的很好。」格林坦言，柯瑞很擅長處理嚴肅對話，這與他火爆的性格形成了完美的互補，這種特殊的溝通方式也是維持勇士體系穩定的基石。本賽季至今，格林代表勇士出戰52場，場均貢獻8.6分5.6籃板5.2助攻。面對外界對其體能下滑或球場表現的質疑，格林展現了清晰的自我定位。目標明確： 格林直言，他從未立志成為史上的GOAT（史上最偉大球員），甚至不強求「史上最強防守球員」的頭銜。他說道：「我只是一直希望人們能記住我是一個贏家（Winner）。我可以自豪地說，沒有我就沒有勇士王朝。」隨著格林將在今年夏天迎來球員選項，這番感性與實力兼具的表態，也被外界視為在為留隊與未來的續約合約預作鋪陳。