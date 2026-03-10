我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA歷史最佳（GOAT）的辯論永無止境，而傳奇球星、名人堂射手米勒（Reggie Miller）近日在播客節目中也給出了他心中最權威的排名。米勒明確表示，儘管詹姆斯（LeBron James）生涯成就輝煌，但在他的個人名單中，詹姆斯必須排在喬丹（Michael Jordan）與科比（Kobe Bryant）之後。米勒在節目中強調，他的排名並非隨意而為，而是基於球員技術、心態與場上影響力的深度對比。他坦言：「如果按球員逐個對比、逐項比較的話——在我看來：喬丹第一，科比第二，然後才是詹姆斯。」米勒認為，喬丹與科比在比賽風格上更具侵略性與終結能力，且兩人對於勝利的「偏執」程度在同類球員中無人能敵。雖然詹姆斯以其全能性與驚人的生涯紀錄（如歷史得分王）聞名，但在米勒眼中，論及純粹的球場統治力與球技細節，喬丹與科比仍保有微弱但關鍵的領先。作為90年代曾與喬丹正面交鋒、也曾與年輕科比對壘過的宿敵，米勒對「殺手特質」情有獨鍾。他在訪談中提到，喬丹與科比在場上給予對手的心理壓力是獨一無二的，這種純粹的得分欲望與關鍵時刻的冷酷，是他將兩人排在詹姆斯前面的主因。米勒的這番言論隨即在社交媒體上引發熱議。支持詹姆斯的球迷紛紛指出，詹姆斯在籃板、助攻、季後賽勝場數以及生涯長度上都具備絕對優勢；而支持科比與喬丹的球迷則贊同米勒的觀點，認為「冠軍純度」與「單打技術」才是衡量偉大球員的最高標準。目前，詹姆斯正效力於擁有「三巨頭」陣容的洛杉磯湖人隊，他的表現依然維持在頂尖水準，但他能否透過更多的冠軍來動搖如米勒這類老牌球星的看法，仍是外界關注的焦點。