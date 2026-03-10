前NBA美國職籃（National Basketball Association）球星「魔獸」德懷特霍華德（Dwight Howard）的婚姻再度觸礁。根據美國知名媒體《TMZ》報導，霍華德與妻子安珀（Amber Howard）於週一（9日）雙雙向法院訴請離婚，兩人為了搶先遞交申請甚至在法院上演「賽跑」。而在此次婚變風波中，安珀更在社群媒體上拋出震撼彈，指控霍華德疑似有毒品成癮問題，引發外界高度關注。
誰先休了誰？夫妻同日搶辦離婚
消息人士指出，霍華德與妻子安珀的婚姻早已名存實亡。週一當天，兩人不約而同前往法院辦理離婚手續。霍華德在喬治亞州法院率先完成法律程序，他在訴狀中直言這段婚姻「已破碎至無法挽回」，並要求獲得位於喬治亞州豪宅的專屬使用權。
安珀隨後也在律師陪同下遞件，雖然雙方皆有離婚意願，但由於霍華德的手續優先被受理，在法律程序上取得了先機。儘管法律戰已經開打，據悉這對怨偶目前仍同住在喬治亞州的住所內。上週末霍華德帶著兒子大衛（David）前往加州，安珀則獨自留在亞特蘭大。
醜聞連環爆 毒品指控與警方關切
此次離婚並非兩人首度鬧翻，去年安珀曾訴請離婚後又選擇復合，但知情人士表示這次「真的回不去了」。而讓情況更趨複雜的是，安珀在遞件前幾日於Instagram發布了一系列針對霍華德的嚴重指控：
安珀在貼文中指控霍華德長期受毒品成癮所困，這項指控對霍華德的形象造成重大打擊。根據格威內特郡（Gwinnett County）警方紀錄，過去兩周內警方曾因「自殺威脅」、「家庭糾紛」及「盜竊舉報」等原因，三度派員前往兩人的住處。
霍華德曾多次在公開場合與安珀展現甜蜜，如今卻落得互揭瘡疤、搶辦離婚的下場。隨著離婚訴訟正式進入法律程序，關於藥物指控的真相以及豪宅所有權的歸屬，預計將成為接下來法庭攻防的焦點。
