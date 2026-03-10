我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）今（10）日上演了一場足以載入史冊的MVP巔峰對決。奧克拉荷馬城雷霆在主場以129：126險勝丹佛金塊，雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）不僅投進致命的準絕殺三分球，更以「35分、15助攻、0失誤」的神級數據力壓約基奇（Nikola Jokic），引發全美媒體熱議：本季MVP之爭是否已經提前終結？這場比賽被視為當今聯盟最強球員的正面交鋒。亞歷山大全場出賽38分鐘，21投14中，砍下35分、9籃板、15助攻，且令人難以置信地錄得0次失誤；而金塊當家球星約基奇同樣表現神勇，出戰40分鐘貢獻32分、14籃板、13助攻的大三元數據。根據統計，亞歷山大與約基奇成為NBA歷史上第二對在同場對決中均砍下「30分+10助攻」的MVP球員，前一組是2021年的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）與安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。另外亞歷山大成為繼2018年的詹姆斯（LeBron James）後，歷史上第二位單場達成「35分+15助攻+0失誤」的球員。比賽末段高潮迭起，金塊約基奇雖在多爾特（Luguentz Dort）的一級惡意犯規後連追4分扳平比分，但亞歷山大在最後時刻展現大心臟，投進關鍵的後撤步三分球完成準絕殺。雷霆總教練戴格諾特（Mark Daigneault）賽後盛讚：「亞歷山大的表現非常出色，金塊整晚都派兩個人包夾他，但他依然能掌控比賽。」美國籃球記者Brett Siegel更直言：「今日的比賽或許已經終結了MVP的爭奪，亞歷山大的表現簡直不可思議。」紀錄收割機 SGA追平張伯倫傳奇紀錄除了贏下強強對話，亞歷山大今日也正式達成另一項偉大成就，亞歷山大已連續126場例行賽得分突破20分，正式追平傳奇中鋒張伯倫（Wilt Chamberlain）並列NBA歷史第一。美媒《Yahoo Sports》指出，這場勝利進一步鞏固了亞歷山大蟬聯MVP的競爭力。記者Rylan Stiles更發文稱：「MVP之爭已經結束，只要亞歷山大打滿65場比賽，他無疑就是本季的最佳球員。」雷霆隊記者Brandon Rahbar感嘆，這場世界兩大頂級球員的對決不負眾望，「約基奇表現令人難以置信，但亞歷山大無疑更勝一籌。」隨著這場關鍵勝利，亞歷山大不僅帶領雷霆守住主場，更向全聯盟宣告了他統治時代的來臨。