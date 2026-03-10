我是廣告 請繼續往下閱讀

▲勇士隊當家球星史蒂芬柯瑞（Stephen Curry）對於球隊未來充滿信心，因為他深知今年夏天勇士將會有「大牌球星」加盟，而潛在目標鎖定了「詹皇」詹姆斯（LeBron James）或「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊的四冠功臣「嘴綠」格林（Draymond Green）再次深陷輿論風暴。近日他不僅再度在Podcast節目中自爆，球隊曾考慮將他作為籌碼去交易「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），更針對近期高漲的「交易格林」聲浪正面開砲，怒嗆那些希望他離開的球迷是「徹頭徹尾的魯蛇」。格林在暴龍後衛範弗利特（Fred VanVleet）的Podcast節目時坦言，勇士球團曾認真考慮過與公鹿隊達成震撼交易，而他正是其中的關鍵籌碼。雖然交易最終未能成行，但格林表現得相當大度：「他們說這筆交易差點拿我換字母哥，但我仍心存感激。我熱愛這裡，為這支球隊鞠躬盡瘁，甚至放棄了很多錢才留下來。」格林強調，自己在幕後做了無數不為人知的貢獻，包括凌晨兩三點打電話招募球員、參與選秀討論等，「我不覺得球隊欠我什麼，但我絕對是構建這一切王朝的關鍵一環。」然而，面對灣區球迷因他頻繁禁賽、技術犯規以及進攻端退化而產生的不滿，格林的態度則顯得極度強硬。針對網路上「是時候讓格林走人」的言論，他毫不留情地反擊：「對於那些希望我被交易的球迷，我想說，在我來到這裡之前，你們就是一群魯蛇，而且是那種徹頭徹尾的『資深魯蛇』！如果你會這樣說，那很合理，因為你根本沒參與過我們創造的輝煌。」儘管格林在網路上怒嗆酸民，不過實際上他繳出的數據確實不太亮眼。本賽季格林的進攻威脅性降至生涯低點，防守影響力也隨年齡增長而下滑，他上場時甚至是輸多勝少的慘況。根據《NBC Sports》記者蒙特普爾（Monte Poole）透露，相較於同樣有交易傳聞的巴特勒（Jimmy Butler），勇士球團目前更傾向於送走格林，原因在於格林與其他球星共存時，投射能力不足會導致嚴重的空間問題。隨著柯瑞（Stephen Curry）逐漸步入生涯後期，勇士隊勢必在休賽季做出重大補強。目前的傳聞指出，勇士可能在格林與巴特勒之間做出抉擇，以換取更具爭冠實力的球星。雖然格林希望能效仿傳奇球星在同一隊終老，但在球團急需為柯瑞尋找幫手的壓力下，他的去留誰都說不準。