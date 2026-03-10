我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）今（10）日例行賽重頭戲，金州勇士客場對上猶他爵士，勇士全隊有8人得分上雙，但是面對爵士仍陷入苦戰，雖然末節展開反撲，最終以116：119輸給對手，梅爾頓（De'Anthony Melton）得到22分，「巴西王子」桑托斯（Gui Santos）斬獲15分，戰績32勝32敗，回到剛好五成的情況。勇士上一場敗給雷霆，目前在西區排名戰並不是很樂觀，雖然說跌出附加賽的可能性不高，但是要往前進展更好的名次同樣很困難，在多名主將缺陣的情況，今天對上爵士是他們必須要拿下的一場比賽。然而，爵士雖然近期被不斷質疑「擺爛」，加上多名球員因傷高掛免戰牌，但198公分前鋒森素（Brice Sensabaugh）這一場表現出色三節打完就攻下21分，幫助主場軍以91：84領先。末節勇士開啟追分模式，進入最後5分鐘時，追到只差4分，之後桑托斯切入買到犯規，他兩罰一中，不過之後又助攻裴頓（Gary Payton II）得2分，追到只差1分。梅爾頓一次強硬切入完成三分打，幫助灣區正式將比數追成108：108平手。但爵士這邊，辛森（Blake Hinson）大放異彩，最後階段兩顆三分球，讓爵士在最後29.9秒領先3分，暫停回來之後梅爾頓進攻沒得到，被迫對於哈克利斯（Elijah Harkless）犯規，他兩罰一中。最後3.1秒梅爾頓接獲格林助攻，投進外線，雙方回到1分之差，但時間不夠，勇士被迫再度犯規，哈克利斯這次兩罰全中，勇士最後一擊未能命中，比賽就此結束。