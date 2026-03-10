我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著NBA 2025-26賽季進入尾聲，NBA歷史得分王詹姆斯（LeBron James）的去留再度成為全聯盟關注的焦點。儘管金州勇士隊對這位41歲的超級巨星展現出高度興趣，但根據《Lakers Daily》記者馬圖爾（Ashish Mathur）的最新消息指出，若詹姆斯今年不選擇退役，他下賽季並沒有為勇士隊效力的打算。詹姆斯將在今年夏天迎來自2018年以來首次的完全自由球員身份。雖然勇士隊的柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）預計將展開強力招募，但聯盟圈內普遍認為，詹姆斯的選項僅剩三個：續留洛杉磯湖人、第三次重返克里夫蘭騎士，或者是直接宣布退役。消息人士直言：「加盟勇士進行『告別巡演』完全說不通。詹姆斯曾在總決賽與勇士四度交手，若在生涯末年加入這支曾三度擊敗他的球隊，將會讓整個NBA圈感到極度震驚。」詹姆斯在洛杉磯的未來充滿不確定性，主因在於湖人隊目前的戰略重心已逐漸轉向。在本季詹姆斯缺陣、由唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）領軍的情況下，湖人繳出了9勝2負的驚人戰績，且球團已決心圍繞唐西奇建隊，並與里夫斯簽下頂薪合約。若詹姆斯最終決定離開洛杉磯，重返家鄉球隊克里夫蘭騎士被視為最可能的劇本。屆時他有望與米契爾（Donovan Mitchell）以及哈登（James Harden）聯手，在職業生涯的起點完成最後的爭冠夢想，隨後正式退休。即將在今年12月滿42歲的詹姆斯，本季仍能繳出場均21.4 分、5.6籃板、7助攻的頂尖數據。然而，長年的征戰也讓他面臨左肘挫傷與左腳關節炎的困擾。身為聯盟現役最年長的球員，詹姆斯每一步的選擇都將影響 NBA 歷史地位的最終評價。無論是留在天使之城輔佐唐西奇，還是回到克里夫蘭完成「落葉歸根」，這位阿克倫出身的球星都將在今年夏天做出職業生涯最後、也最艱難的決定之一。