▲AV導演圤智雨也曾發文推許玲玲，更疑似PO出她的舊照。（圖／翻攝戲引子 圤智雨臉書）

議員梁為超近日陷入桃色風波，遭週刊爆料每月花20萬包養身材火辣的寫真網紅許玲玲，不惜砸重金送香奈兒包、吃高檔餐廳。而許玲玲擁有亮眼外型，再加上105公分的纖細長腿，讓她在網路上頗有名氣，IG有著24.9萬人追蹤；不過，AV導演圤智雨疑似曾PO出許玲玲的舊照，外型有些落差引發熱議。梁為超則稱兩人只是認識的關係。根據《鏡週刊》報導，許玲玲從事外拍工作，社群上有著不少大尺度辣照，亮眼外型加上性感身材，讓她獲得24.9萬人關注，接連出版了3本寫真書。AV導演圤智雨也曾發文推薦她，更疑似PO出許玲玲的舊照，直呼這前後變化簡直太神了。照片中，許玲玲不僅嬰兒肥消失，五官也變得更為立體，而本人平時也不吝嗇分享變美秘訣，花了不少錢在醫美上，直呼：「心情也跟著變好 ！」對此，梁為超否認包養傳聞，稱與許玲玲「只是認識的關係」，沒有見面也沒有金援，且本身已於2024年3月離婚，是單身。《NOWNEWS今日新聞》今求證許玲玲，至截稿前未有回應。