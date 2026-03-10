我是廣告 請繼續往下閱讀

▲槍擊蕾哈娜豪宅的女嫌犯伊凡娜（如圖），之前就已經不只一次被逮補，曾有家暴的前科。（圖／摘自 Ivana Ortiz IG）

▲蕾哈娜的豪宅被人連開10槍，整個社區都被驚動，也有警方人員來調查。（圖／美聯社／達志影像）

流行樂壇巨星蕾哈娜豪宅被失控的女子伊凡娜莉塞特歐帝茲開了10槍，當時蕾哈娜人正在屋內，差點遭到不測，警方逮捕伊凡娜後，她被控謀殺未遂，保釋金高達1020萬美元（約合台幣3.25億），也被發現早在今年一月就已經在短片中指控蕾哈娜想殺她，稱蕾哈娜死後上帝會帶她去「未來」，她在另外一支影片則把蕾哈娜比喻為魔鬼，很早就流露想對蕾哈娜不利的傾向。美國時間本月8日下午，蕾哈娜人還在家，伊凡娜卻從停在豪宅對面的特斯拉車內，持AR-15型步槍網豪宅射擊，開了約10發子彈，其中一發子彈還穿透豪宅牆壁，幸好沒造成人員的傷亡。伊凡娜半小時後就被捕，更被開出台幣3.25億高額保釋金。她過去就有放話對蕾哈娜不利的影片，還稱蕾哈娜為魔鬼，除了蕾哈娜以外，卡蒂B也是曾在她的短片中被點名到，讓人感覺很不對勁。伊凡娜上個月下旬還曾在社群網站標註蕾哈娜，還放話：「妳在嗎？我一直等妳這個愛滋病巨額頭怪直接跟我說話，而不是我不在的時候偷偷摸摸好像在跟我講話。」而她給卡蒂B的短片訊息中則說道：「妳不能亂搞我，妳現在應該很忙。但妳知道今晚誰的衣服最好看？妳知道今晚誰最可愛？是我。」相當莫名其妙。她更被挖出已經數度觸法，曾在2023年對前夫家暴遭到逮捕，審判之前再傳了簡訊恐嚇前夫，因違反假釋條例又再度被捕。身為有前科者，加上發文內容失控、瘋狂，外界都在等著看最後刑期將如何判定。蕾哈娜過往以音樂演出上的成績為世人熟知，也曾經演過《超級戰艦》等電影，但後來經營彩妝事業，才是財富暴增的關鍵，晉升身價破10億美元的富豪，卻沒想到會引來豪宅遭掃射的危機。