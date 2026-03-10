我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張宇（如圖）出席袁惟仁告別式，會後受訪表示，大家會繼續唱袁惟仁的歌、照顧她的小孩，希望他能自由飛翔。（圖／記者邱曾其攝影）

告別老友袁惟仁！我們會繼續唱他的歌、緬懷他

霸氣承諾！演藝圈叔伯阿姨會接力照顧孩子

生死之交的默契 一個眼神大家就懂

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁今（10）日舉辦告別式。與他交情深厚的摯友張宇，在一大早便頂著寒風抵達會場送別老友。在看完參加完告別式後，張宇難掩內心感觸，受訪時向天上老友溫情喊話，也霸氣承諾演藝圈的星友們會接力照顧他的家人、孩子，「他的孩子只要一通電話，我們這些叔叔阿姨們都會在，希望祂放心自由自在地飛翔。」談到在靈堂前跟小胖老師說了些什麼？張宇表示：「其實應該是小胖老師跟我們說點話。今天看到剪輯的追思影片，心裡有很多的感觸。」面對老友的離去，張宇又豁達又不捨，心情複雜，他表示，「人生總是有說再見的時候，我請小胖放心地去他可以自由自在飛翔的地方。而我們這些活在人世間的人，還是會繼續唱他的歌、繼續緬懷他。」外界相當關心袁惟仁一雙兒女未來的狀況，對此，張宇給出了最安定的承諾。他要小胖老師不用擔心家人：「我們演藝人員會盡我們的能力幫他照顧好家人。孩子們現在都長大成年了，可以自力更生，但只要他們有什麼問題，一通電話打來，我們大家就會想辦法協助。」張宇表示，不只是金錢上的支援，還有人生的指引，「不管是工作上、還是感情上遇到問題，我們這些叔叔、阿姨們應該都可以給出很好的建議。」回顧過去袁惟仁病重時，演藝圈眾多朋友為他發起募款度過難關，當媒體問及小胖老師生前是否有表達感謝時，張宇回憶道，其實在小胖老師還能說話時，大家尚未發起募款：「我記憶有點模糊了，應該是在他第二次跌倒之後，我們才開始發起募款。」儘管沒有言語上的道謝，但張宇直言，兩人之間的交情早已不需要言語：「跟小胖的交情不用多說什麼，其實一個眼神，大家應該都懂，我們之間一直都有這種默契存在。」音樂人陳子鴻也前來送別老友，他表示，袁惟仁已經受病痛折磨多年，如此離開，也是一種解脫，他表示：「希望下輩子有空的話，我們再一起玩音樂。」巫啟賢則表示：「主內弟兄，總有一天會我們會在天堂相遇，再一起玩音樂。」