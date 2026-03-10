我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊今（10）日客場挑戰西區排名倒數第二的猶他爵士，原本預期是止敗契機，不料勇士整場陷入苦戰，儘管末節發動反撲一度追平，最終仍以116：119不敵爵士。此役過後，勇士戰績來到32勝32負，勝率降至五成，原有的西區第8排名已岌岌可危。勇士近期陷入低潮，這場失利讓爵士拿到了本賽季第20勝。根據統計，勇士近期5場比賽僅取得1勝4負的慘淡成績，唯一的勝場是擊敗休士頓火箭，但接連負於湖人、快艇、雷霆以及今日的爵士。隨隊記者Anthony Slater指出，這場失利基本上抵銷了先前戰勝火箭的驚喜。由於快艇今日若擊敗尼克，兩隊戰績將持平，勇士在西區前八的競爭中已失去主動權。勇士在前三節幾乎節節遭到對手壓制，帶著落後進入決勝節。替補陣容表現出色，共有4人得分上雙。其中小柯瑞（Seth Curry）展現高效火力，6投4中貢獻13分；威廉斯（Nate Williams）也有12分進帳。小佩頓（Gary Payton II）與克萊爾（LJ Cryer）合力貢獻24分，支撐住板凳戰力。首發主力表現： 波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、桑托斯（Gui Santos）、梅爾頓（De'Anthony Melton）與波斯特（Quinten Post）得分皆達兩位數。桑托斯全場展現領袖特質，在得分、籃板、串聯與防守端皆有貢獻；梅爾頓雖在末節帶隊連續追分，但也被指出有過於黏球的問題。勇士末節雖一度追平比分，但波斯特在讀秒階段浪費了多次機會球，加上爵士把握住關鍵罰球與防守，勇士最後一擊追平機會未能投進，終場以3分之差飲恨。勇士目前戰績來到32勝32負，暫居西區第8。然而，隨著快艇緊追在後，西區季後賽附加賽的競爭已進入白熱化。勇士眾將沒有太多喘息時間，全隊將立即飛回舊金山，於明日背靠背在主場迎戰芝加哥公牛。若無法及時止血，勇士恐將跌出西區前八的有利位置。