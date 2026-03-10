我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA金州勇士隊在今日對陣猶他爵士的比賽中迎來好消息。長期因傷缺陣的「小柯瑞」塞斯·柯瑞（Seth Curry），今日正式復出並展現極高效率，僅出賽12分鐘便高效貢獻，且三分外線3投2中，成為勇士板凳席上的重要火力支柱。與此同時，全城關注的球隊領袖史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）也傳出最新復出進度，預計最快將於下週一（台灣時間3月16日）重新披掛上陣。自去年12月底以來，小柯瑞因傷長期高掛免戰牌，今日作客爵士的比賽是他復出的首場戰役。雖然教練團對他的上場時間有所限制，但小柯瑞僅用有限的時間就攻下13分，精準的投籃手感絲毫未因久未出賽而生鏽。對於勇士來說，小柯瑞能夠提供板凳急需的空間感。而在哥哥缺陣的這段時間，他的外線威脅也能減輕波傑姆斯基（Brandin Podziemski）與格林（Draymond Green）的組織壓力。至於因右膝髕骨疼痛症候群（跑者膝）已連續缺席14場比賽的史蒂芬·柯瑞，根據醫療團隊最新的評估報告，球隊為了保險起見，已決定讓他至少休戰至3月13日，並且將在近期重新評估什麼時候可以恢復出賽。若接下來幾天的訓練中膝蓋未出現反覆腫脹，史蒂芬·柯瑞極有可能在勇士客場對陣紐約尼克隊的比賽中復出。這對目前正處於西區第8、拼死守住附加賽門票的勇士隊來說，無疑是最大的強心針。隨著小柯瑞的回歸，勇士隊「咖哩兄弟」合體僅剩最後一步。而在缺陣期間，勇士戰績只有9勝16敗，顯示出這位超級巨星對球隊的重要性。未來一週對勇士而言至關重要。若史蒂芬·柯瑞能如期於16日歸隊，他將與今日狀態火熱的弟弟攜手力拼在最後時刻衝刺戰績。屆時「柯瑞兄弟」聯手提供的外線威脅，將成為勇士在例行賽最後19場爭取更高排名的最強戰鬥力。