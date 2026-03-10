我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吉力吉撈燦笑表情被說撞臉卡通《汪汪隊立大功》中的小礫。（圖／吉力吉撈IG@chu_1313、汪汪隊立大功官網）

2026年世界棒球經典賽（WBC）自5日開打後，球員們的一舉一動就備受關注。有網友捕捉在中華隊於7日對戰捷克時，吉力吉撈·鞏冠跑壘時，燦爛微笑的可愛表情，竟直接撞臉卡通《汪汪隊立大功》中的鬥牛犬小礫，對比照曝光後，讓許多網友忍不住驚呼「根本一模一樣」。吉力吉撈在7日對決捷克的賽事中，先是被球擊中臀部後，輕扭了一下，看起來絲毫不痛苦，俏皮動作讓網友都笑翻。之後他在跑壘時，更是超陽光的露出燦爛微笑，可愛模樣瞬間圈了大批粉絲，不過有網友發現，吉力吉撈的笑臉竟直接撞臉《汪汪隊立大功》的鬥牛犬小礫。有網友做出吉力吉撈與小礫的對比照，超可愛模樣根本一模一樣，照片也在Threads瘋傳，網友紛紛表示「難怪眼熟！非常適合！」、「真的好有喜感，超可愛」、「看完有點回不去了，小礫往前衝！」直接把吉力吉撈當作小礫。31歲的吉力吉撈原名為朱立人，他曾是美國職棒克里夫蘭印地安人隊（現守護者隊）的潛力捕手，2019年他決定找回自我認同，正式改回排灣族本名，成為台灣首位以原住民全名登錄MLB體系的球員。這不僅是名字的更換，更象徵著他在職涯高峰時對文化傳承的堅持。回台投入中職後，他加盟味全龍隊，以強大的長打火力和獨特的應援風格，成為中職最具指標性的重砲捕手。在2023年與2026年的WBC經典賽中，吉力吉撈都是中華隊不可或缺的戰力。他最令球迷印象深刻的，莫過於在關鍵時刻擊出全壘打後，那充滿霸氣的「拋棒」姿勢與繞壘時的激情吶喊，被球迷戲稱為「吉力吉撈轟炸機」。除此之外，吉力吉撈反轉的可愛魅力，更是為他圈了大批粉絲。