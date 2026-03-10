我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA西區頂尖對決今（10）日拉開序幕，丹佛金塊作客奧克拉荷馬雷霆展開強強對決。兩隊戰至最後一刻，金塊最終以惜敗雷霆。儘管金塊當家球星約基奇（Nikola Jokic）全場狂飆的大三元數據，但場上的焦點卻再次落在雷霆防守悍將多爾特（Luguentz Dort）對約基奇的爭議動作上。比賽過程中，雷霆的多爾特在一次擠過擋拆時，揮動手臂直接擊中約基奇的面部，導致後者一度痛苦倒地。由於兩隊上一次交手時，多爾特才因針對約基奇的惡劣動作被判罰離場，今日這起「小動作」立刻引起裁判與現場氣氛的緊張。經過重播檢視，裁判認為該動作具備不必要的身體接觸，決定將其升級為這已不是兩人第一次爆發衝突。在雙方前次交鋒中，多爾特就曾因危險動作襲擊約基奇，當時直接遭到驅逐出場。今日故技重施，讓丹佛媒體與球迷直言「多爾特的防守早已超越強硬範疇」。雖然再次受害，約基奇賽後展現了極高的職業素養與大器。當記者問及臉部傷勢與多爾特的犯規動作時，約基奇平靜地表示：「我的臉沒事，我認為多爾特在這次進攻中並沒有越界（did not cross the line）。」約基奇補充道，他理解多爾特是一名防守極具侵略性的球員，肢體碰撞在這種高強度的對決中在所難免。這位塞爾維亞巨星顯然不希望將焦點放在個人恩怨，而是專注於比賽本身的失利。此役約基奇出戰40分鐘，19投12中（三分球6投3中），手感極佳。然而，雷霆隊在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的領軍下，關鍵時刻的三分絕殺，最終讓約基奇的準星與全能發揮化為「空砍」。