NBA美國職籃（National Basketball Association）西區季後賽附加賽爭奪戰今（10）日迎來重大轉折。隨著金州勇士以116：119不敵爵士，以及洛杉磯快艇以126：118力克尼克，兩隊戰績同為32勝32負。憑藉著對戰優勢或排名規則，快艇正式反超勇士，本季首度攀升至西區第8位，而勇士則面臨開季以來首次跌至西區第9的窘境。快艇今日在主場展現強大韌性，當家球星倫納德（Kawhi Leonard）高效砍下29分、7籃板、8助攻，帶隊擊敗尼克。這場勝利對快艇而言意義非凡。這是快艇自開局3勝3負後，戰績首度重回50%勝率。快艇在過去9天內高強度出賽6場，竟取得5勝1負的佳績，唯一敗場是遭馬刺25分逆轉，而馬刺在二月份曾單月不敗，進入三月狀態也依舊出色，是聯盟最佳球隊之一，也映襯出快艇的好狀態。快艇開季一度僅取得6勝21負的慘澹戰績，如今卻殺進前八。歷史上僅有1953年的公牛與1985年的騎士曾在相同開局下晉級季後賽，快艇有望挑戰這項奇蹟。反觀勇士隊，今日輸給西區後段班的爵士後，排名掉至第9。兩隊接下來的賽程將決定誰能穩住季後賽席次。勇士未來5場對手為：公牛、灰狼、尼克、巫師、塞爾提克。至於快艇未來5場將對上：灰狼、公牛、國王、馬刺、鵜鶘。勇士隊接下來不僅要面對東區龍頭塞爾提克，還需對陣同樣在爭搶排名的尼克與灰狼。若無法迅速找回贏球節奏，附加賽的優勢位階恐將進一步滑落。